Magyar Péter találkozót kezdeményez Zelenszkijjel

Magyar Péter találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán – a leendő miniszterelnök erről kedd délután posztolt, miután az ukrajnai Beregszász polgármesterét, Babják Zoltánt fogadta Budapesten.

A leendő kormányfő szerint „elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást és, hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának.”

Magyar Péter szerint mindez azt is segítené, hogy a háború után minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére. Úgy véli, ezen kérdések rendezése után új fejezet indulhat az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokban. Hozzátette, hogy szerinte az ukrán kormán 2025-ben tett engedményei az oktatás terén „előremutatóak, de nem elegendőek.”

Magyar Péter nemrég egyébként azt állította, hogy az ukrán elnökkel nem ismerik egymást és még telefonon sem beszéltek soha. Kedden viszont nyilvánosságra került egy interjú, amiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy néhány éve személyesen találkoztak a Tisza elnökével.