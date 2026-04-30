Magyar Pétert a saját frakciója mentheti meg a felelősségre vonástól

A Magyar Nemzet szerint a Tisza-frakció döntésén múlhat, hogy kiadják-e Magyar Péter mentelmi jogát a 2024 júliusában történt telefonlopási ügyben. A pártelnök korábban arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén eltörölnék a mentelmi jogot, most azonban éppen ez védheti meg őt a felelősségre vonástól. Magyar Pétert eddig két mentelmi jog is védte: európai parlamenti képviselőként és magyarországi parlamenti képviselőként is megillette a védelem.

Április 17-i sajtótájékoztatóján ugyanakkor jelezte, hogy mielőtt átveszi magyar parlamenti mandátumát, megszünteti európai parlamenti megbízatását, mivel a két mandátum összeférhetetlen. A legfőbb ügyész ezt követően ismét indítványozhatja a mentelmi jog felfüggesztését. A szabályok szerint ilyenkor a házelnök továbbítja az indítványt a mentelmi bizottságnak, amely meghallgatja az érintett képviselőt, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek.

A mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

Miután az új parlamentben a Tisza-frakció kétharmados többséggel rendelkezik, a felmentő döntés gyakorlatilag borítékolható.

A magyar Országgyűlésben köztörvényes ügyekben eddig pártállástól függetlenül jellemzően kiadták az érintett képviselőt. Kérdés azonban, hogy

a Tisza-frakció tartja-e magát ehhez a gyakorlathoz akkor is, amikor a saját pártelnöke ügyéről kell döntenie.

A Dunába dobott mobiltelefon rejtélyes esete

Magyar Péter 2024 nyarán, az európai parlamenti választások után keveredett botrányba a budapesti Ötkert klubban. A Tisza Párt vezetője ittasan bulizott, később az utcán agresszívan viselkedett, az egyik jelenlévő férfi telefonját elvette, majd később a Dunába dobta azt.

A készüléket búvárok hozták felszínre, az abból kinyert adatok bizonyítékként szolgálnak. Az ügyben garázdaság és rongálás miatt indult nyomozás, majd a mentelmi jog miatt az eljárás a Központi Nyomozó Főügyészség asztalára került.

A legfőbb ügyész korábban lopás miatt kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlamentnél, az EP többsége azonban 2025 októberében nem adta ki a Tisza elnökét.