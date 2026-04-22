Így alakul meg a Magyar Péter vezette Tisza-kormány

A Magyar Péter vezette Tisza Párt kormányalakítása felgyorsult: már ismert több kulcstárca vezetője, zajlanak a politikai egyeztetések, és az alkotmányos menetrend szerint akár május közepére hivatalba léphet az új kabinet.
Körvonalazódik Magyar Péter Tisza-kormánya: már hét miniszter neve ismert, májusban jöhet az eskütétel
A választási győzelmet követően gyors ütemben indult meg a kormányalakítás előkészítése Magyarországon. A Magyar Péter vezette Tisza Párt már az első napokban megtartotta informális frakcióülését, és megkezdte a parlamenti működésre való felkészülést, miközben párhuzamosan zajlanak a személyi tárgyalások és a kormányzati struktúra kialakítása. Az új kabinet az eddigi gyakorlathoz képest bővebb szerkezetben működhet: a tervek szerint összesen 16 minisztérium jön létre, amelyek között újraszervezik a szakpolitikai területeket.
A Hungexpón tartott egyeztetések és sajtóesemények nyomán már hét tárca vezetőjének neve is ismertté vált. A külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, a pénzügyekért Kármán András felelhet, míg a gazdasági és energetikai tárcát Kapitány István irányíthatja. Az egészségügy élére Hegedűs Zsoltot jelölték, a honvédelmi minisztériumot Ruszin-Szendi Romulusz vezetheti, az Élő Környezet Minisztériumának élére Gajdos László kerülhet, az agrár- és élelmiszer-gazdasági tárcát pedig Bóna Szabolcs irányíthatja. A további miniszterjelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a párt ígérete szerint a közeljövőben a teljes névsor is ismertté válhat.
Közben a parlamenti struktúra kialakítása is napirendre került. Magyar Péter bejelentette, hogy Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét jelölik az Országgyűlés elnökének. Emellett a Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolja, ami a jelenlegi struktúra bővítését jelentené, és új fókuszterületeket is megnyithat, például a társadalmi részvétel erősítésére.
A kormányalakítás ugyanakkor nemcsak politikai döntéseken múlik, hanem kötött alkotmányos menetrend szerint zajlik. A választási eredmény jogerős megállapítása után a köztársasági elnök – jelenleg Sulyok Tamás – hívja össze az új Országgyűlést, legkésőbb harminc napon belül. A tervek szerint az alakuló ülésre akár már május 9-én sor kerülhet, amelyet a Kossuth téren szervezett rendezvény is kísérhet.
Az alakuló ülésen az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, majd az Országgyűlés szavaz a jelöltről. A Tisza Párt azt javasolja, hogy – a rendszerváltás óta először – már ezen az ülésen válasszák meg a miniszterelnököt, aki még aznap le is tehetné az esküt. Amennyiben a parlamenti többség támogatja a jelöltet, ezzel megnyílik az út a kormány hivatalos megalakulása előtt.
A folyamat ezt követően gyorsulhat fel igazán: a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatása várhatóan május 11–12-én történhet meg, majd az Országgyűlés előtt esküt tesznek, amivel formálisan is feláll az új kormány. A jelenlegi menetrend alapján így akár néhány napon belül teljes egészében működőképessé válhat a kabinet.
Mindeközben jelenleg a hatalomátadás részleteiről is zajlanak az egyeztetések. A leköszönő kormány részéről Gulyás Gergely jelezte: megállapodás körvonalazódik a parlamenti bizottsági helyek elosztásáról, amelynek keretében az ellenzék hat bizottság vezetését is megkaphatja.
Ugyanakkor az új többség jelezte, hogy az egyes személyi jelöléseket külön is ellenőrizni kívánja.
A távozó kormány és az új vezetés között technikai kérdésekben is zajlik az egyeztetés, például a háborús veszélyhelyzet esetleges meghosszabbításáról. A leköszönő kabinet jelezte, hogy nyitott olyan megoldásokra, amelyek az új kormány számára is elfogadhatóak.
A következő hetek tehát kulcsfontosságúak lesznek: a politikai döntések, az alkotmányos lépések és a személyi kérdések lezárása együtt határozza meg, hogy mikor és milyen formában áll fel Magyarország új kormánya. Ha a jelenlegi ütem fennmarad, május közepére teljes egészében működésbe léphet a Tisza Párt vezette kabinet.