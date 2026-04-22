Így alakul meg a Magyar Péter vezette Tisza-kormány

A Magyar Péter vezette Tisza Párt április 12-i választási győzelme után felgyorsultak az események. Már zajlanak a frakcióülések és a háttéregyeztetések, miközben az alkotmányos menetrend szerint néhány héten belül hivatalba léphet a Magyar Péter új kormánya.



Körvonalazódik Magyar Péter Tisza-kormánya: már hét miniszter neve ismert, májusban jöhet az eskütétel

A választási győzelmet követően gyors ütemben indult meg a kormányalakítás előkészítése Magyarországon. A Magyar Péter vezette Tisza Párt már az első napokban megtartotta informális frakcióülését, és megkezdte a parlamenti működésre való felkészülést, miközben párhuzamosan zajlanak a személyi tárgyalások és a kormányzati struktúra kialakítása. Az új kabinet az eddigi gyakorlathoz képest bővebb szerkezetben működhet: a tervek szerint összesen 16 minisztérium jön létre, amelyek között újraszervezik a szakpolitikai területeket.

A Hungexpón tartott egyeztetések és sajtóesemények nyomán már hét tárca vezetőjének neve is ismertté vált. A külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, a pénzügyekért Kármán András felelhet, míg a gazdasági és energetikai tárcát Kapitány István irányíthatja. Az egészségügy élére Hegedűs Zsoltot jelölték, a honvédelmi minisztériumot Ruszin-Szendi Romulusz vezetheti, az Élő Környezet Minisztériumának élére Gajdos László kerülhet, az agrár- és élelmiszer-gazdasági tárcát pedig Bóna Szabolcs irányíthatja. A további miniszterjelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a párt ígérete szerint a közeljövőben a teljes névsor is ismertté válhat.

Közben a parlamenti struktúra kialakítása is napirendre került. Magyar Péter bejelentette, hogy Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét jelölik az Országgyűlés elnökének. Emellett a Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolja, ami a jelenlegi struktúra bővítését jelentené, és új fókuszterületeket is megnyithat, például a társadalmi részvétel erősítésére.

A kormányalakítás ugyanakkor nemcsak politikai döntéseken múlik, hanem kötött alkotmányos menetrend szerint zajlik. A választási eredmény jogerős megállapítása után a köztársasági elnök – jelenleg Sulyok Tamás – hívja össze az új Országgyűlést, legkésőbb harminc napon belül. A tervek szerint az alakuló ülésre akár már május 9-én sor kerülhet, amelyet a Kossuth téren szervezett rendezvény is kísérhet.