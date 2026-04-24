Hatalmas csörte, váratlan fordulat: ő lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

Hatalmas csörte, váratlan fordulat: ő lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Pénteken kora délután a leendő miniszterelnök videóüzenetben jelentette be, hogy Lannert Juditot jelöli az oktatási tárca élére. Az oktatási miniszter személye már napok óta komoly politikai és társadalmi hullámokat vet, hiszen ez az egyik legérzékenyebb terület: a jelölt neve nemcsak szakmai, hanem ideológiai üzenet is egyben.
Az elmúlt években az oktatás állapota folyamatos kritikák kereszttüzében állt, így minden szem arra szegeződött, hogy Magyar Péter kit nevez meg az oktatási tárca élére. A leendő kormányfő pénteken a közösségi oldalán bejelentette: 

Lannert Judit közgazdász-szociálpolitikust jelöli gyermek- és oktatásügyi miniszternek.

Lannert Judit az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettese volt. 

Magyar Péter
Magyar Péter (k) két korábban megnevezett miniszterjelöltje, Ruff Bálint (b) és Lőrincz Viktória (j) oldalán (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet gondozásában készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője. Számos kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt – írta a leendő miniszterről Magyar Péter.

Nagy visszhangot keltett a korábbi oktatási miniszterjelölt

A találgatások középpontjába Rubovszky Rita került, akinek nevét egy héttel ezelőtt dobták be a köztudatba, mint a hazai közoktatás lehetséges vezetőjét. Neve azonban komoly vitákat generált.

Rubovszky Rita a kritikusai szerint több szállal kötődik az eddigi kormányzati körökhöz, sok Tisza-szimpatizáns és baloldali érzelmű ember számára pedig keresztény világnézete és értékrendje miatt nem volt elfogadható.

A támadások élére több ismert közéleti szereplő állt, köztük Noár és Pankotai Lili, akik nyíltan bírálták a felmerült jelöltet. 

Magyar Péter, a leendő miniszterelnök Lannert Juditot jelölte a Tisza-kormány gyermek- és oktatásügyi miniszterének (kép forrása: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter, a leendő miniszterelnök Lannert Juditot jelölte a Tisza-kormány gyermek- és oktatásügyi miniszterének (kép forrása: Facebook/Magyar Péter)

Rubovszky Rita neve a Tisza-kormány lehetséges oktatási minisztereként múlt csütörtökön merült fel. A Ciszterci Iskola Főhatóság főigazgatójának lehetséges kinevezését azonban a közvélemény nem fogadta egyöntetű lelkesedéssel. Beindult a kommentháború, sokan sérelmezték, miért kerülhet egy egyházi kötődésű személy a szaktárca élére, ugyanakkor voltak, akik türelemre intettek. Pankotai Lili baloldali aktivista viszont szintén bírálta Rubovszky Rita esetleges kinevezését. A korábbi tévés műsorvezető, Veiszer Alinda ugyanakkor óva intett attól, hogy valakit azért bélyegezzenek meg, mert katolikus intézménynél dolgozik.

