Hatalmas csörte, váratlan fordulat: ő lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Az elmúlt években az oktatás állapota folyamatos kritikák kereszttüzében állt, így minden szem arra szegeződött, hogy Magyar Péter kit nevez meg az oktatási tárca élére. A leendő kormányfő pénteken a közösségi oldalán bejelentette:
Lannert Judit közgazdász-szociálpolitikust jelöli gyermek- és oktatásügyi miniszternek.
Lannert Judit az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettese volt.
Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet gondozásában készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője. Számos kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt – írta a leendő miniszterről Magyar Péter.
Nagy visszhangot keltett a korábbi oktatási miniszterjelölt
A találgatások középpontjába Rubovszky Rita került, akinek nevét egy héttel ezelőtt dobták be a köztudatba, mint a hazai közoktatás lehetséges vezetőjét. Neve azonban komoly vitákat generált.
Rubovszky Rita a kritikusai szerint több szállal kötődik az eddigi kormányzati körökhöz, sok Tisza-szimpatizáns és baloldali érzelmű ember számára pedig keresztény világnézete és értékrendje miatt nem volt elfogadható.
A támadások élére több ismert közéleti szereplő állt, köztük Noár és Pankotai Lili, akik nyíltan bírálták a felmerült jelöltet.
Rubovszky Rita neve a Tisza-kormány lehetséges oktatási minisztereként múlt csütörtökön merült fel. A Ciszterci Iskola Főhatóság főigazgatójának lehetséges kinevezését azonban a közvélemény nem fogadta egyöntetű lelkesedéssel. Beindult a kommentháború, sokan sérelmezték, miért kerülhet egy egyházi kötődésű személy a szaktárca élére, ugyanakkor voltak, akik türelemre intettek. Pankotai Lili baloldali aktivista viszont szintén bírálta Rubovszky Rita esetleges kinevezését. A korábbi tévés műsorvezető, Veiszer Alinda ugyanakkor óva intett attól, hogy valakit azért bélyegezzenek meg, mert katolikus intézménynél dolgozik.