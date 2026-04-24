Hatalmas csörte, váratlan fordulat: ő lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Az elmúlt években az oktatás állapota folyamatos kritikák kereszttüzében állt, így minden szem arra szegeződött, hogy Magyar Péter kit nevez meg az oktatási tárca élére. A leendő kormányfő pénteken a közösségi oldalán bejelentette:

Lannert Judit közgazdász-szociálpolitikust jelöli gyermek- és oktatásügyi miniszternek.

Lannert Judit az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettese volt.

Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet gondozásában készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője. Számos kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt – írta a leendő miniszterről Magyar Péter.