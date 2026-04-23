Hivatalos: A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Megnyitja az ügynökaktákat a választáson győztes Tisza-kormány – jelentette be a leendő miniszterelnök. Magyar Péter szerint a múlt feltárása és az átláthatóság erősítése az első intézkedések között szerepel.
A választáson győztes Tisza Párt kormánya megnyitja az ügynökaktákat – közölte Magyar Péter csütörtökön a közösségi oldalán. A bejegyzésben azt is hangsúlyozta, hogy képviselőik nem költöznek be az „ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló” Képviselői Irodaházba, ezzel is jelezve a múlt rendszerrel való szakítást.
Gyors nyilvánosságra hozatal jöhet
A témában megszólalt a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter is: Ruff Bálint egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az ügynökakták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatala az egyik elsődleges feladatuk lesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!