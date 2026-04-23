Hivatalos: A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

A választáson győztes Tisza Párt kormánya megnyitja az ügynökaktákat – közölte Magyar Péter csütörtökön a közösségi oldalán. A bejegyzésben azt is hangsúlyozta, hogy képviselőik nem költöznek be az „ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló” Képviselői Irodaházba, ezzel is jelezve a múlt rendszerrel való szakítást.

Magyar Péter és Ruff Bálint szerint is kiemelten fontos minél hamarabb nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat (Forrás: képernyőkép)