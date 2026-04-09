Katasztrófához vezetne Magyar Péter energiaterve – ennyivel fizetnének többet a családok

A Tisza Párt tanácsadói Magyar Péterrel az élen egy olyan energiaátállási tervet dolgoztak ki, amely az olcsó orosz energiáról való leválást célozza, ennek azonban súlyos ára lenne a magyar háztartások számára. A program részeként megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett benzinárat, és új terheket vezetnének be – számolt be az Ellenpont. A számítások szerint egy átlagos család kiadásai akár havi 145 ezer forinttal is növekedhetnek, ami éves szinten elérheti az 1,8 millió forintot. A benzin ára literenként akár ezer forint környékére emelkedhet, ami további drágulást indíthat el a gazdaság egészében.

Beláthatatlan következményei lennének Magyar Péter és a Tisza Párt energiatervének (Forrás: Ellenpont)

Magyar Péter emberei megszorításokra készülnek

A Tisza Párt gazdasági szakemberei korábban több alkalommal is nyíltan beszéltek arról, hogy csökkentenék az állami beavatkozást az árakba.

Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra van szükség”

– fogalmazott Kapitány István. A külpolitikai irányvonal kapcsán pedig az is elhangzott, hogy le kell válni az orosz energiáról, és drágább forrásokra kell átállni.

Még pontosabb képet kaptunk a Tisza Párt terveiről, amikor a korábbi párttag, Csercsa Balázs nyilvánosságra hozta a Tisza-csomagot: olyan megszorításokat tartalmazott, amelyek ellehetetlenítenék a magyar családok mindennapjait.

Mindez egyértelműen a rezsiköltségek drasztikus növekedéséhez vezetne, ami a családok mellett a gazdaság egészét is súlyosan érintené.