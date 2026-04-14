Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fenyegetések, bosszú, brüsszeli számla: így kezdett Magyar Péter a választások után

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péternél a választások után Brüsszel azonnal benyújtotta a számlát: nyomást gyakorolnak a párt vezetőjére Ukrajna ügyében. A pártvezér nyilatkozata afelé mutat, hogy kifejezetten tartanak Orbán VIktortól. A kormányfőtől alaptörvény-módosítással szabadulnának meg. Magyar Péter emellett a köztársasági elnöknek is hadat üzent.
A Tisza választási győzelme után Brüsszel azonnal nyomást kezdett gyakorolni a párt vezetőjére Ukrajna ügyében, miközben a befagyasztott uniós források feloldása is feltételekhez kötött. A Tisza Párt győzelme után az Európai Bizottság gyorsan lépett, és egyértelmű üzenetet küldött: javítani kell a kapcsolatokat Ukrajna felé, és végre kell hajtani azokat a reformokat, amelyekért cserébe érkezhet az uniós támogatás. 

Budapest, 2026. április 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A Financial Times értesülései szerint Brüsszel már az első naptól kapcsolatba lépett Magyar Péterrel. 

Egy magas rangú uniós tisztviselő úgy fogalmazott: ha a magyar fél teljesíti az ígéreteit, akkor az EU is teljesíteni fogja a saját vállalásait.

A háttérben mintegy 35 milliárd eurónyi befagyasztott forrás áll, amelyhez Magyarország csak akkor férhet hozzá, ha teljesíti a Brüsszel által meghatározott feltételeket.

Diplomáciai források szerint Brüsszel kulcsfontosságú jelzésként tekint arra, ha az új magyar vezetés feloldja az Ukrajna számára szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel blokkolását, valamint megszünteti az Oroszország elleni szankciók körüli vétót.

Magyar Péter burkoltan elárulta, Orbán Viktor a mumusa

Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, Orbán Viktor nem lesz többé Magyarország miniszterelnöke. 

Az Alaptörvényt módosítanák úgy mindezért, hogy egy ember csak két ciklusig lehet miniszterelnök, ami Orbán Viktorra is vonatkozna.

Magyar Péter arra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy a lehető leghamarabb hívja össze az új parlament alakuló ülését, akár már május elejére, és mielőbb kérje fel őt kormányalakításra. Szerinte az átadás-átvétel folyamatát fel kell gyorsítani, mert az országnak nincs vesztegetni való ideje.

A Tisza Párt elnöke ugyanakkor éles kritikát fogalmazott meg az államfővel szemben, akit az előző rendszer részének tart, és megkérdőjelezi alkalmasságát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!