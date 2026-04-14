Fenyegetések, bosszú, brüsszeli számla: így kezdett Magyar Péter a választások után

A Tisza választási győzelme után Brüsszel azonnal nyomást kezdett gyakorolni a párt vezetőjére Ukrajna ügyében, miközben a befagyasztott uniós források feloldása is feltételekhez kötött. A Tisza Párt győzelme után az Európai Bizottság gyorsan lépett, és egyértelmű üzenetet küldött: javítani kell a kapcsolatokat Ukrajna felé, és végre kell hajtani azokat a reformokat, amelyekért cserébe érkezhet az uniós támogatás.

A Financial Times értesülései szerint Brüsszel már az első naptól kapcsolatba lépett Magyar Péterrel.

Egy magas rangú uniós tisztviselő úgy fogalmazott: ha a magyar fél teljesíti az ígéreteit, akkor az EU is teljesíteni fogja a saját vállalásait.

A háttérben mintegy 35 milliárd eurónyi befagyasztott forrás áll, amelyhez Magyarország csak akkor férhet hozzá, ha teljesíti a Brüsszel által meghatározott feltételeket.

Diplomáciai források szerint Brüsszel kulcsfontosságú jelzésként tekint arra, ha az új magyar vezetés feloldja az Ukrajna számára szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel blokkolását, valamint megszünteti az Oroszország elleni szankciók körüli vétót.

Magyar Péter burkoltan elárulta, Orbán Viktor a mumusa

Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, Orbán Viktor nem lesz többé Magyarország miniszterelnöke.

Az Alaptörvényt módosítanák úgy mindezért, hogy egy ember csak két ciklusig lehet miniszterelnök, ami Orbán Viktorra is vonatkozna.

Magyar Péter arra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy a lehető leghamarabb hívja össze az új parlament alakuló ülését, akár már május elejére, és mielőbb kérje fel őt kormányalakításra. Szerinte az átadás-átvétel folyamatát fel kell gyorsítani, mert az országnak nincs vesztegetni való ideje.

A Tisza Párt elnöke ugyanakkor éles kritikát fogalmazott meg az államfővel szemben, akit az előző rendszer részének tart, és megkérdőjelezi alkalmasságát.