Magyar Péter bejelentette: ekkor hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat

Magyar Péter a közösségi oldalán tette közzé, hogy Cseh Gergő Bendegúzzal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával egyeztetett "az ügynökakták és a hírhedt mágnesszalagok titkosításának teljes feloldásáról és nyilvánosságra hozataláról".

A leendő miniszterelnök bejelentette, hogy az 56-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolva nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynökaktákat. Magyar Péter emellett bejelentette egy vizsgálóbizottság felállítását is a rendszerváltás privatizációja során szerzett vagyonok állambiztonsági kapcsolatainak a feltárására. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét: nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot"

- olvasható Magyar Péter bejegyzésében.

A Tisza Párt vezetője ezek mellett azt is bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és “spontán privatizáció” kapcsán végrehajtott szabad rablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására.



