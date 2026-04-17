Szemétkupac lesz a Kossuth térből – Magyar Péter így ünnepelné a hatalomátvételt

Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza Párt az új Országgyűlés alakuló ülésére a Parlament előtti Kossuth térre – jelentette be az országgyűlési választáson nyertes párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, május 9-én legyen az alakuló ülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak menni a Kossuth térre. És azt már láttuk, hogy néz ki a belváros a Tisza győzelmi partija után.
Magyar Péter közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa – jegyezte meg, hozzátéve, javaslatait elfogadták a frakciók.
Magyar Péter kitért arra, az egyeztetésen részt vevő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. Nem szeretnének egy olyan interregnumot, amikor az Orbán-kormányban Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt – mondta. A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy visszatér az az időszak, amikor érdemi szakmai politikai viták lesznek az Országgyűlésben.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!