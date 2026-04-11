Ukrajnában is felbukkantak Magyar Péter és a Tisza Párt szórólapjai

Megdöbbentő videót tett közzé a közösségi médiában Ihor Moszijcsuk ukrán politikus-újságíró: a felvételeken az látszik, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt ukrán nyelvű szórólapjait dobták be egy munkácsi társasház postaládájába – adta hírül az Ellenpont.hu.

Magyar Péter és a Tisza Párt szórólapjai bukkantak fel a magyarok lakta Munkácson. A helyiek közül nem mindenki volt elájulva az akciótól

Magyar Péter szórólapjai bukkantak fel Ukrajnában

A szórólapokon a Tisza Párt jelszavát (Most vagy soha) és Magyar Pétert ábrázolták. A magyar nyelvű üzeneten túl ukránul ráírták: „РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!" (Együtt a győzelemig!)

A videón jól hallható, ahogy a beküldő „szurzsik", azaz vegyes ukrán–orosz szitkozódások közepette szedi össze a propagandacédulákat, és dobja le a földre.

…Magyar, te dörzsölt s***fej… majd ha elkezdesz nekünk segíteni, na majd akkor fogunk rád szavazni, ba****meg…"

Az ukrán politikus-újságíró Ihor Moszijcsuk korábban arról számolt be: a Magyarországon lefülelt ukrán aranykonvoj csalásokra specializálódott cégektől származik, és jó eséllyel az ukrán elnök, Zelenszkij és körének pénzét foglalhatták le a magyar hatóságok.