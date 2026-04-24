Magyar Péter színt vall: visszakerül az uniós zászló a Parlamentre

Hamarosan látványos változást fedezhetünk fel a Parlament épületén. Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje bejelentette, hogy az Országgyűlés alakuló ülésére újra kitűzik az Európai Unió zászlaját az Országház homlokzatára.
Az Országgyűlés alakuló ülésén a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a Parlament homlokzatára – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje. Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését.

Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésére kitűzi az Európai Unió zászlaját (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Emlékezetes, hogy az elmúlt években Brüsszel Magyarországgal szembeni diszkriminatív intézkedései miatt számos középületről lekerült az Európai Unió zászlaja.

 

