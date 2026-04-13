Magyar Péter válaszolt Sulyok Tamás rendkívüli bejelentésére

„Levelet kaptam a köztársasági elnöktől, ott leszek szerdán” – írta Magyar Péter, miután az államfő egyeztetésre hívta a parlamentbe jutott pártok vezetőit. A Tisza elnöke hangsúlyozta: mielőbb le kell zárni a kormányzati átadás-átvételt és fel kell állnia az új kabinetnek. Magyar Péter korábban egyébként nemcsak rendkívül durva kritikát fogalmazott meg a köztársasági elnökkel szemben, de azonnali távozásra is felszólította őt.
„Levelet kaptam a köztársasági elnöktől. Ott leszek szerdán” – írta a pártelnök hétfő este annak kapcsán, hogy az államfő nem sokkal korábban Facebook-bejegyzésben közölte: „a szerdai napra személyes egyeztetésre hívtam az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit”.

Budapest, 2026. április 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Magyar Péter úgy fogalmazott: Magyarország érdeke a mielőbbi kormányzati átadás-átvétel és az új kormány beiktatása.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter, a Tisza miniszterelnök-jelöltje egy háromórásra tervezett nemzetközi sajtótájékoztatóba kezdett a párt választási győzelme utáni helyzet és a teendők ismertetésére. A tájékoztatója első részében Magyar Péter nemcsak rendkívül durva kritikát fogalmazott meg a köztársasági elnökkel szemben, de azonnali távozásra is felszólította őt.

 

