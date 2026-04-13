Magyar Péter válaszolt Sulyok Tamás rendkívüli bejelentésére

„Levelet kaptam a köztársasági elnöktől. Ott leszek szerdán” – írta a pártelnök hétfő este annak kapcsán, hogy az államfő nem sokkal korábban Facebook-bejegyzésben közölte: „a szerdai napra személyes egyeztetésre hívtam az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit”.

Magyar Péter úgy fogalmazott: Magyarország érdeke a mielőbbi kormányzati átadás-átvétel és az új kormány beiktatása.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter, a Tisza miniszterelnök-jelöltje egy háromórásra tervezett nemzetközi sajtótájékoztatóba kezdett a párt választási győzelme utáni helyzet és a teendők ismertetésére. A tájékoztatója első részében Magyar Péter nemcsak rendkívül durva kritikát fogalmazott meg a köztársasági elnökkel szemben, de azonnali távozásra is felszólította őt.