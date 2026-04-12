Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Magyar Péter: A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, nem kicsit, hanem nagyon – jelentette ki Magyar Péter. A párt elnöke hatalmas győzelemnek nevezte a választások eredményét a Batthyány téren, a Tisza Párt támogatói előtt tartott beszédében vasárnap este.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter a párt választási eredményváróján, a Batthyány téren azt mondta, „közösen leváltottuk az Orbán-rendszert, felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. A győzelem nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik, legyen az a legkisebb vályogházban, egy sokemeletes panelban, nagyvárosban vagy vidéken” – közölte a pártelnök. Hangsúlyozta: a demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak, ilyen erős felhatalmazást egyetlen párt sem kapott, mint a Tisza.

Magyar Péter: A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

A választási győzelem után beszédet mondott Magyar Péter

A mintegy 3,3 millió szavazó történelmi felhatalmazást adott a kormányzásra. Felhatalmazást arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát mindannyiunknak”

– fogalmazott Magyar Péter.

A Tisza nemcsak megnyerte ezt a választást, hanem minden jel arra mutat, erős kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben. Ez az a felhatalmazás, amely lehetővé teszi, hogy az átmenet a lehető leghatékonyabb, legbékésebb és legzökkenőmentesebb legyen – mondta a politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról