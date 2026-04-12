Magyar Péter a párt választási eredményváróján, a Batthyány téren azt mondta, „közösen leváltottuk az Orbán-rendszert, felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. A győzelem nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik, legyen az a legkisebb vályogházban, egy sokemeletes panelban, nagyvárosban vagy vidéken” – közölte a pártelnök. Hangsúlyozta: a demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak, ilyen erős felhatalmazást egyetlen párt sem kapott, mint a Tisza.

Magyar Péter: A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

A választási győzelem után beszédet mondott Magyar Péter

A mintegy 3,3 millió szavazó történelmi felhatalmazást adott a kormányzásra. Felhatalmazást arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát mindannyiunknak”

– fogalmazott Magyar Péter.

A Tisza nemcsak megnyerte ezt a választást, hanem minden jel arra mutat, erős kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben. Ez az a felhatalmazás, amely lehetővé teszi, hogy az átmenet a lehető leghatékonyabb, legbékésebb és legzökkenőmentesebb legyen – mondta a politikus.