Indulhat a találgatás: Magyar Péter hazudik, vagy Zelenszkij?

Fáradhatatlanul tagadja Magyar Péter, hogy bármilyen kapcsolatban állna az ukrán elnökkel. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, nem ismerik egymást, és nem beszéltek sem személyesen, sem telefonon. Zelenszkij nyilatkozata szerint azonban nagyjából egy évvel a választások előtt Magyar Péter megkereste őt, és találkozni szeretett volna vele. Az elnök szerint Ukrajnában meg is ejtették a találkozót.

Valaki nem mond igazat; teljesen mást állít Magyar Péter és Zelenszkij

Bohár Dániel osztotta meg a videót, amely egymás mellé állítja a két teljesen ellentétes kijelentést. A riporter nem foglalt állást, csupán feltette a kérdést: szerinted ki hazudik?