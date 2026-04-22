Indulhat a találgatás: Magyar Péter hazudik, vagy Zelenszkij?

Meglehetősen nehezen összeegyeztethető nyilatkozatokat tett a két politikus. Magyar Péter határozottan kijelentette, hogy sem telefonon, sem személyesen nem egyeztetett az ukrán elnökkel, Zelenszkij szerint azonban jóval a választások előtt már megkereste őt a Tisza Párt elnöke.
Fáradhatatlanul tagadja Magyar Péter, hogy bármilyen kapcsolatban állna az ukrán elnökkel. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, nem ismerik egymást, és nem beszéltek sem személyesen, sem telefonon. Zelenszkij nyilatkozata szerint azonban nagyjából egy évvel a választások előtt Magyar Péter megkereste őt, és találkozni szeretett volna vele. Az elnök szerint Ukrajnában meg is ejtették a találkozót.
Magyar Péter nem mond igazat, vagy Zelenszkij?
Bohár Dániel osztotta meg a videót, amely egymás mellé állítja a két teljesen ellentétes kijelentést. A riporter nem foglalt állást, csupán feltette a kérdést: szerinted ki hazudik?
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!