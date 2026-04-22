Zelenszkijt porig alázták és még ő trombitálta világgá

Ezt látnia kell!

Amit a műhold talált, attól téged is kiráz a hideg

Magyar Péter

Indulhat a találgatás: Magyar Péter hazudik, vagy Zelenszkij?

Meglehetősen nehezen összeegyeztethető nyilatkozatokat tett a két politikus. Magyar Péter határozottan kijelentette, hogy sem telefonon, sem személyesen nem egyeztetett az ukrán elnökkel, Zelenszkij szerint azonban jóval a választások előtt már megkereste őt a Tisza Párt elnöke.
Fáradhatatlanul tagadja Magyar Péter, hogy bármilyen kapcsolatban állna az ukrán elnökkel. Sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, nem ismerik egymást, és nem beszéltek sem személyesen, sem telefonon. Zelenszkij nyilatkozata szerint azonban nagyjából egy évvel a választások előtt Magyar Péter megkereste őt, és találkozni szeretett volna vele. Az elnök szerint Ukrajnában meg is ejtették a találkozót.

Valaki nem mond igazat; teljesen mást állít Magyar Péter és Zelenszkij (Fotó: AFP)

Bohár Dániel osztotta meg a videót, amely egymás mellé állítja a két teljesen ellentétes kijelentést. A riporter nem foglalt állást, csupán feltette a kérdést: szerinted ki hazudik?

 

