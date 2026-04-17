Magyar Péter: Több békességet, megértést és bizalmat szeretnék kérni

Azzal kapcsolatban, hogy csütörtökön a Telex Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját nevezte meg a Tisza-kormány lehetséges oktatási minisztereként, Magyar Péter úgy fogalmazott: „látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten”, de „valódi információt tőlünk fogtok kapni”, és „szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg, hogyha tisztességes emberekről van szó.”

Közölte: az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, és még nem született végleges döntés.