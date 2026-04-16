Magyar Úton Gyűlést szervez péntekre a PestiSrácok-csapat, Ferencz Orsolya is felszólal

Az eseményt a Hír TV pénteken élőben közvetíti és követhető lesz a PS TV Facebook-oldalon is. A gyűlésen felszólal a választás éjszakáján, saját csapata előtt beszédet mondó és ezzel több százezer honfitársunk figyelmét felkeltő Ferencz Orsolya űrkutató, a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje, Gajdics Ottó, a Hír TV műsorvezetője és Szabó Gergő, a PestiSrácok főmunkatársa, melyet Gulyás Virág újságíró, Huth Gergely, Szalai Szilárd, Kertész Dávid, Perutek János és Stefka István gondolatai egészítenek ki. Fellép Madaras Zsolt énekmondó. A Magyar Úton Gyűlés a PestiSrácok-csapat és a Nemzeti Maximumért Alapítvány közösségi kezdeményezése, mellyel a nemzeti tábor szélesebb bevonását szeretnék elősegíteni közös jövőnk formálásába. A helyszín pedig a Nemzeti Vértanúk, azaz az 1918-19-es vörös terror áldozatai emlékműve előtti tér, ahol az alapítvány a kommunizmus áldozatai emléknapján Szabadságharcos főváros 1919 - 1956 - 1989-címmel rendhagyó és látványos megemlékezést tartott.