EP-vizsgálatot kezdeményeztek a magyar választások kapcsán

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Petr Bystron, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője vizsgálóbizottság létrehozását indítványozta az Európai Parlamentben. Álláspontja szerint meg kell vizsgálni, milyen szerepet játszott az Európai Bizottság a magyar választások körül.

Vizsgálóbizottság felállítását javasolja egy német európai parlamenti képviselő az EP-ben a magyar választásokkal összefüggésben. A kezdeményezés célja annak a feltárása, hogy történt-e politikai nyomásgyakorlás Brüsszel részéről a magyar választások befolyásolására.

Az Európai Parlamentben is téma, hogy Brüsszel befolyásolhatta a magyar választások eredményét

A politikus szerint Brüsszel több eszközzel is nyomást gyakorolhatott Magyarországra, például uniós források visszatartásával és gazdasági intézkedésekkel. Úgy fogalmazott:

Ha egy tagállamot politikai okokból ér ilyen nyomás, az komoly kérdéseket vet fel a demokrácia működésével kapcsolatban."

Bystron hangsúlyozta:

A szuverenitást és a szabad választásokat meg kell védeni, ezért elengedhetetlen az ügy átfogó kivizsgálása és az átláthatóság biztosítása."

Az ügy hátterében egy friss elemzés is áll, amely a közösségi médiában tapasztalható különbségeket vizsgálta a magyar politikai szereplők között. A jelentés szerint egyes platformokon eltérő szabályok érvényesülhetnek, ami befolyásolhatja a politikai tartalmak elérését és láthatóságát.