Választási értékelés: A jobboldal 2,5 milliós tábora egy erős közösség, amit egyben kell tartani

A szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál egyértelművé vált, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt nyerte a választást, méghozzá alkotmányozó többséggel. A párt 138 mandátumot szerzett, míg a Fidesz–KDNP 55 képviselői helyre számíthat, a Mi Hazánk pedig hat mandátummal jutott be az Országgyűlésbe. A választások lezárultával elemzők és politikai szereplők nyilatkoznak a Hír Tv Magyarország választ 2026 levezető műsorában.
Magyarország választ 2026 – levezető műsor
A műsor elején elhangzott, hogy rekordmagas részvétel, 78,99 százalék mellett zajlott le a választás, a műsor vendégei Both Hunor és Pindroch Tamás. Mintegy 9 százalékponttal magasabb részvételt hozott a 2026-os választás, nagy legitimációt jelent a győztes pártnak – hangzott el, Both Hunor ezzel kapcsolatban megjegyezte:
Az ellenzék azt hangsúlyozta, hogy ez a kormány menjen el, egyéb konkrét elképzelésekkel nem kampányoltak. A kormányzat olyan eredményeket tud felmutatni, ami büszkeségre adhat okot, az hogy a választók jól döntöttek, az pedig majd kiderül"
Hárommilió ember így döntött, ezzel kapcsolatban Pindroch Csaba hozzátette:
Az előző években folyamatosan azt lehetett hallani, hogy diktatúra épül, elhalasztja a Fidesz a választást és most itt van, hogy az ellenzék kétharmaddal tudott nyerni.
A jobboldalnak le kell vonni a következtetést, tette hozzá,
van egy 2,5 milliós tábor, nincs széttöredezve a jobboldal, ez egy erős közösség, ezt egyben kell tartani – ez a következő időszak munkája alapvetően
– mondta el Pindroch.
Pindroch: Éles ellenzéknek kell lennünk
A Tisza kétharmados többsége alkotmányozni szeretne, visszatérni a múltba, például privatizálnának is
– tette hozzá.
Both Hunor hozzátette:
Arra kell törekednünk, hogy értékeinket minél jobban képviseljük, elmondani az embereknek azt, hogy ezek miért olyan fontosak."
A kampánnyal kapcsolatban elhangzott, hogy az ellenzék üzenete jobban ment át az emberek felé, ezzel kapcsolatban elmondták:
Ha az érzelmi okokat nézzük, akkor az látható, hogy
aki nem foglalkozik a politikával, annál nagyon jól ülnek a hangzatos, sokszor gyűlöletkeltő megnyilvánulások.
Most egy olyan hangulatot teremtettek, hogy hatalmas az elvárás velük szemben, elképzelhető, hogy
a szavazóik hamarosan találkoznak azokkal a döntésekkel, amik fájdalmasak lesznek, hiszen mostantól nem működik a gyűlölet felkorbácsolása, valamit lépniük kell az eddig eltitkolt terveik megvalósításában.
Ugyanazok a tanácsadók állnak a Tisza mögött, mint a Gyurcsány-korszakban a hatalomban, vagy hatalom mögött, így feltehetően az új kormány tevékenysége sem sokban fog különbözni attól.
A szakértők rámutattak, nemzetközi kapcsolatok szempontjából úgy tűnik, a brüsszeli narratívát akarják követni az új kormányzat tagjai. Számos olyan kérdés van, amiről most fog kiderülni, hogy hogyan áll hozzá az új kormányzat:
- a rezsicsökkentés,
- a védett üzemanyagár,
- Ukrajna uniós tagsága,
- a fegyverszállítások támogatása
– ezek mind olyan kérdések, amelyek hamarosan újra felvetődnek és ezekben döntenie kell a következő kormányzatnak.
Az emberek úgy vélik, hogy adottság az a sok pozitív intézkedés, amit a jelenlegi kormány megteremtett – ha egy olyan kormány jön, ami pont az ellenkezőjét akarja, akkor mire számítanak?"
– tette fel a kérdést Pindroch.
A műsorban felmerült, hogy a kommunikáción változtatni kell, hiszen az emberek élik a saját világukat, mintegy buborékban léteznek és oda valahogyan el kell jutni az üzenetekkel. Láthatóan ez az ellenzéknek sikerült a sokszor akár csak felnagyított problémák bemutatásával.
Magyar Péter egy hangulatpolitizálást csinált"
– tette hozzá Pindroch.
Egy protest hangulatra ráépült egy dinamikus politikus, aki egy elképzelt világot mutat be az embereknek, azonban a kormányzással felelősség is jár, akkor kezdődik majd a csalódás és lemorzsolódás a támogatóinál, ha elkezdi programját, ami mindenkinek biztosan nem lesz fájdalommentes
– mutatott rá a szakértő.
Az Országgyűlésben a jövőben lesz egy olyan frakciója a Tisza Pártnak, ahol nulla politikai tapasztalattal rendelkező emberek fognak alkotni egy társaságot,
egy számukra ismeretlen világban és még egymást sem ismerik. Kormányon, egy ilyen felelősséggel felruházott képviselőcsoportnak nagyon nehéz lesz összehangolt munkát végezni és
a jövőbeni ellenzék pedig nagyon éles lesz
– hangzott el.
A Fidesz-KDNP jövőbeni feladatairól szólva Both Hunor elmondta,
Fel kell készülnie arra a pártszövetségnek, hogy kemény időszak következik, hiszen egy kétharmados kormány ellenzéke lesznek.
Beszélni kell az emberekkel, meg kell próbálni áttörni a buborékokat és helyben minél több emberrel beszéljenek a jobboldali politkusok. Meg kell próbálni felállni ebből a vert helyzetből és
növelni azt a két és fél milliós bázist, aki láthatóan tűzön-vízen keresztül kiáll a Fidesz-KDNP mellett"
Az eszközöket nem tudjuk, hogy hogyan tudja a jobboldal egyben tartani a közösségét. Csalódottak vagyunk, úgy érezzük, hogy semmivé váltak reményeink, de ne legyünk azok, hiszen
sokan vagyunk és a közösség ereje nagyon fontos egyben tartó erő tud lenni.
A mostani kampány is megmutatta, hogy ott kell lenni az emberek között.
Egymást biztatva el kell mondani az embereknek azt, hogy dolgozni fogunk értetek, a közös értékeinket továbbra is képviseljük”
– mondta el Pindroch Tamás a jobboldal előtt álló feladatokkal kapcsolatban a műsor végén.
Orbán: Fájdalmas, de érthető vereség
Orbán Viktor a választás éjszakáján elismerte a vereséget, és gratulált Magyar Péternek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az eredmény „fájdalmas, de érthető”, és megköszönte a több mint 2,5 millió szavazatot.
Mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni"
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz nem adja fel, és folytatja a munkát.