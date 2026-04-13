Választási értékelés: A jobboldal 2,5 milliós tábora egy erős közösség, amit egyben kell tartani

A szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál egyértelművé vált, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt nyerte a választást, méghozzá alkotmányozó többséggel. A párt 138 mandátumot szerzett, míg a Fidesz–KDNP 55 képviselői helyre számíthat, a Mi Hazánk pedig hat mandátummal jutott be az Országgyűlésbe. A választások lezárultával elemzők és politikai szereplők nyilatkoznak a Hír Tv Magyarország választ 2026 levezető műsorában.

Magyarország választ 2026: kétharmaddal nyert a Tisza, ellenzékbe szorult a Fidesz

Magyarország választ 2026 – levezető műsor

A műsor elején elhangzott, hogy rekordmagas részvétel, 78,99 százalék mellett zajlott le a választás, a műsor vendégei Both Hunor és Pindroch Tamás. Mintegy 9 százalékponttal magasabb részvételt hozott a 2026-os választás, nagy legitimációt jelent a győztes pártnak – hangzott el, Both Hunor ezzel kapcsolatban megjegyezte:

Az ellenzék azt hangsúlyozta, hogy ez a kormány menjen el, egyéb konkrét elképzelésekkel nem kampányoltak. A kormányzat olyan eredményeket tud felmutatni, ami büszkeségre adhat okot, az hogy a választók jól döntöttek, az pedig majd kiderül"

Hárommilió ember így döntött, ezzel kapcsolatban Pindroch Csaba hozzátette:

Az előző években folyamatosan azt lehetett hallani, hogy diktatúra épül, elhalasztja a Fidesz a választást és most itt van, hogy az ellenzék kétharmaddal tudott nyerni.

A jobboldalnak le kell vonni a következtetést, tette hozzá,

van egy 2,5 milliós tábor, nincs széttöredezve a jobboldal, ez egy erős közösség, ezt egyben kell tartani – ez a következő időszak munkája alapvetően

– mondta el Pindroch.

Pindroch: Éles ellenzéknek kell lennünk

A Tisza kétharmados többsége alkotmányozni szeretne, visszatérni a múltba, például privatizálnának is

– tette hozzá.

Both Hunor hozzátette:

Arra kell törekednünk, hogy értékeinket minél jobban képviseljük, elmondani az embereknek azt, hogy ezek miért olyan fontosak."

A kampánnyal kapcsolatban elhangzott, hogy az ellenzék üzenete jobban ment át az emberek felé, ezzel kapcsolatban elmondták:

Ha az érzelmi okokat nézzük, akkor az látható, hogy

aki nem foglalkozik a politikával, annál nagyon jól ülnek a hangzatos, sokszor gyűlöletkeltő megnyilvánulások.

Most egy olyan hangulatot teremtettek, hogy hatalmas az elvárás velük szemben, elképzelhető, hogy

a szavazóik hamarosan találkoznak azokkal a döntésekkel, amik fájdalmasak lesznek, hiszen mostantól nem működik a gyűlölet felkorbácsolása, valamit lépniük kell az eddig eltitkolt terveik megvalósításában.

Ugyanazok a tanácsadók állnak a Tisza mögött, mint a Gyurcsány-korszakban a hatalomban, vagy hatalom mögött, így feltehetően az új kormány tevékenysége sem sokban fog különbözni attól.