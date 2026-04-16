Majtényi László

Majtényi: Az idősek csak a levegőt rontják a közjogi intézményekben

A Tisza Párt a kétharmados felhatalmazással pillanatok alatt hozhat létre egy új médiatörvény. Ezt a gondolatot Majtényi László, az ORTT volt elnöke azon apropóból fogalmazta meg egy interjúban, hogy mit lehet kezdeni a közjogi intézmények jelenlegi munkatársaival.
A Nyílt Társadalom Alapítványokhoz köthető szervezet, az Eötvös Károly Intézet igazgatója, a balliberális ellenzék korábbi  államfőjelöltje és volt ORTT elnök szerint “mindent is” megtehet alkotmányosan a felálló Tisza-kormány. Majtényi László arról beszélt egy vele készült interjúban, hogy egy új médiatörvény is pillanatok alatt elfogadható a kétharmados többséggel. Minderről a Tűzfalcsoport számolt be.

Majtényi László szerint az idősek csak a levegőt rontják a közjogi intézményekben (forrás: Facebook/Majtényi László)

Majtényi László nem magára gondolt

A Soros György által évtizedek óta támogatott szervezet vezetője annyira belemelegedett a leendő Tisza többségű Országgyűlés korlátlan lehetőségeinek tálalásába, hogy a közjogi intézményekbe kinevezettek kapcsán arra ragadtatta el magát, hogy idős emberek is ülnek ott, és azok

az emberi élet végső határáig rontják a levegőt.”

A Tűzfalcsoport viszont felhívta a figyelmet arra, hogy Majtényit más esetekben nem zavarta, ha idős emberek közjogi pozíciót töltenek be, sem a maga, sem pedig az őt jelölő politikusoknál nem volt ezzel problémája.

 

