magyar nemzet

Szorult helyzetben a Tisza Párt: dönteniük kell a mandátumokról

Komoly személyi és politikai kihívással néz szembe a Tisza Párt az április 12-i országgyűlési választásokat követően. Több olyan politikusuk is parlamenti mandátumot szerzett, akik eddig az Európai Parlamentben vagy a Fővárosi Közgyűlésben dolgoztak, így a hatályos szabályok értelmében választaniuk kell a tisztségeik között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar nemzettisza párteurópai parlamentfővárosi közgyűlésparlamentMagyar Péter

A kialakult helyzetet tovább nehezíti, hogy a párt korábbi listái viszonylag rövidek voltak, ezért korlátozott számú tartalékjelölt áll rendelkezésre a megüresedő helyek betöltésére. A Magyar Nemzet szerint emiatt a Tisza mozgástere jelentősen beszűkült mind Brüsszelben, mind a fővárosi politikában.

Budapest, 2026. április 17. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök (k) távozik az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásról az Országházban 2026. április 17-én. MTI/Hegedüs Róbert
A legismertebb érintett a párt elnöke, Magyar Péter, aki listavezetőként országgyűlési mandátumot szerzett, és már jelezte: lemond európai parlamenti helyéről. Rajta kívül több más politikus is hasonló döntés előtt áll. Tarr Zoltán, az EP-delegáció vezetője fölényes győzelmet aratott egyéni körzetében, míg Bujdosó Andrea és Porscher Áron a Fővárosi Közgyűlésből kerültek be a parlamentbe szintén erős eredménnyel.

Kérdéses egyelőre Hajdu Márton helyzete, aki listáról jutott mandátumhoz, de még nem döntött arról, hogy él-e vele.

A pártnak legalább négy pozíciót kell pótolnia: kettőt az Európai Parlamentben és kettőt a Fővárosi Közgyűlésben. A törvényi előírások szerint azonban csak olyan jelöltek léphetnek a helyükre, akik már szerepeltek a 2024-es listákon.

Ez komoly problémát jelent, mivel a két évvel ezelőtti listák rövidek voltak, ráadásul több név átfedett a két listán. A fennmaradó potenciális jelöltek száma minimálisra csökkent:

 az EP-listán például mindössze három olyan személy maradt, aki nem szerzett országgyűlési mandátumot.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a korábbi belső konfliktusok is hatással lehetnek a döntésekre. Az egyik szóba jöhető jelölt korábban nyilvánosan bírálta a párt vezetését, ami kérdésessé teheti szerepvállalását.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt gyakorlatilag kimerítette a személyi tartalékait. Új mozgástér csak abban az esetben nyílhat számukra, ha időközi választásokat írnak ki Budapesten, vagy ha a parlamentben módosítják az összeférhetetlenségi szabályokat.

 

