Íme a csúf valóság: Manfred Weber már a látszatra sem ad

Ezt az eljárást még 2018-ban indította az Európai Parlament Magyarországgal szemben az EU alapértékeinek megsértésére hivatkozva. A Tanács rendszeres meghallgatásokat tartott az ügyben, de még ajánlások megfogalmazásához sem sikerült ellenfeleinknek a szükséges négyötödös többséget összehozniuk – írja Bóka János a közösségi oldalán Manfred Weber nyilatkozatára reagálva.

Manfred Weber már a látszatra sem ad

Érdemes rögzíteni, hogy az új kormány még hivatalba sem lépett, egyetlen jogszabályt sem módosított, és egyetlen intézkedést sem hozott. Eddig annyi történt, hogy lemondásra szólítottak fel közjogi méltóságokat és alkotmányos intézmények vezetőit, illetve eltávolításukkal fenyegetőznek. Manferd Weber mégis azt sürgeti, hogy szüntessék meg az eljárást – fogalmazta meg a miniszter azt a tényt, hogy a Magyarországgal szembeni eljárás csak politikai nyomásgyakorlás volt, a jogállamiság és a demokrácia valójában nem érdekli a brüsszeli vezetést. Röviden úgy foglalta össze, hogy