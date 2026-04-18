Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

magyar nemzet

Már 140 mandátuma van a Tisza Pártnak

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három újabb mandátumot eredményezett a befutó szavazatok összesítése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar nemzet, tisza párt, fidesz – kdnp, Választás 2026, mandátum, szavazat, Magyar Péter

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület is átfordult, miután összeszámolták a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat az egyik nyírbátori szavazókörben leadott szavazatokkal összekeverve. Vasárnap este még úgy tűnt, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje, Simon Miklós nyerhet itt, minimális előnnyel ugyan, de ő szerezte meg a szavazatok többségét − írta a Magyar Nemzet.

mandátum, Csíkszereda, 2026. március 28.Szavazóurna az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazásán Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2026. március 28-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak.MTI/Veres Nándor
Újabb mandátumokat hozott az átjelentkezettek szavazatainak összesítése, a végeredmény szombat délután lesz hivatalos
Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Ezzel a Tisza Párt mandátumainak száma elérte a 140-et az alakuló új Országgyűlésben. A 106 egyéni választókerületből 96-ban Magyar Péter jelöltjei nyertek. Nem sokkal később egy másik fideszes végvárnak számító körzetet is elbukott a jobboldal. A Dombóvár központú körzetben Csibi Krisztina szorult a második helyre, miután minden szavazatot megszámoltak. Csibi 2025 januárjában nyert itt egy időközi választáson, amit Potápi Árpád János tragikus halála miatt kellett kiírni. A következő négy évben viszont Szijjártó Gábor (Tisza) lesz Dombóvár országgyűlési képviselője. 

A választások végeredményére szombat délutánig kell majd várni. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!