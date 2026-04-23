Itt a dátum! Ekkor lehet EU-tag Ukrajna – ez durva

Néhány hét alatt látványosan megváltozott az uniós bővítési biztos hangneme Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Míg korábban kizártnak nevezte a 2027-es tagságot, most már a tárgyalások felgyorsítását sürgeti – a háttérben politikai változások és felgyorsult reformok állhatnak.
Az Európai Unió bővítési politikájában ritkán látni olyan gyors és látványos hangnemváltást, mint ami az elmúlt hetekben Ukrajna csatlakozása kapcsán történt. A Tűzfalcsoport szerint míg korábban Brüsszelből egyértelműen azt üzenték, hogy a 2027-es céldátum irreális, most egyre több jel utal arra, hogy az uniós vezetés felgyorsítaná a folyamatot.

Brüsszel lépett: pénzeső Ukrajnának, újabb ütés Oroszországnak
Fotó: AFP

Marta Kos bővítési biztos még március végén, egy brüsszeli konferencián kategorikusan fogalmazott: Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja 2027. január 1-jén. Érvelése szerint a csatlakozás feltétele a háború lezárása, valamint az összes szükséges reform teljesítése. Akkor hangsúlyozta azt is, hogy az EU nem engedhet a saját szabályaiból, és a bővítés kizárólag érdemalapon történhet.

Ez az álláspont összhangban volt azzal, amit az Európai Bizottság az elmúlt években következetesen képviselt. Ukrajna ugyan 2022-ben megkapta a tagjelölti státuszt, de hét kulcsfontosságú reformterületen – többek között az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni küzdelem és az oligarchák befolyásának visszaszorítása terén – komoly hiányosságokat azonosítottak. 

A brüsszeli értékelések szerint ezek közül több kérdésben továbbra sincs megnyugtató előrelépés.

Ehhez képest április második felében már egészen más hangsúlyok jelentek meg a biztos nyilatkozataiban. Egy nemzetközi üzleti fórumon Kos arról beszélt, hogy az Európai Uniónak akár már júniusig meg kellene nyitnia az ukrán csatlakozási tárgyalások összes klaszterét. Kijelentette: „minden készen áll”, és az EU részéről sincs akadálya a folyamat felgyorsításának.

A hangsúly immár nem a hiányosságokon, hanem az előrehaladáson van. A biztos többször is kiemelte, hogy Ukrajna a háborús körülmények ellenére is jelentős reformokat hajtott végre, és a teljesítményét az uniós értékelések is magasra teszik. Brüsszelben egyre inkább az a narratíva erősödik, hogy Kijev a nehézségek ellenére „jó úton halad”.

A gyors hangnemváltás mögött azonban nem csupán szakpolitikai szempontok állhatnak. Egyre több elemző hívja fel a figyelmet arra, hogy az uniós döntéshozatal politikai környezete is megváltozott. Az egyik kulcstényező Magyarország helyzete lehet, ahol a korábbi, bővítéssel kapcsolatban kritikusabb kormány helyét egy várhatóan integrációpárti vezetés veheti át. Ez jelentősen csökkentheti a vétó lehetőségét, amely korábban lassította a folyamatot.

 

