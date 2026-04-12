Brutális számok jöttek! Már kétharmadnál a részvétel: elsöprő az aktivitás délután háromkor

Újabb kiemelkedő adatokat közölt a Nemzeti Választási Iroda: 15 óráig országosan már 66,01 százalék adta le a szavazatát, ami rendkívüli aktivitást jelez.
A délutáni órákra tovább gyorsult a részvétel növekedése. Országosan 66,01 százalék jelent meg az urnáknál, ami már most rendkívül magas aránynak számít. A fővárosban ennél is magasabb az aktivitás: Budapesten 69,23 százalékos részvételt mértek. Pest vármegyében pedig még ezt is meghaladja az arány, ott 69,67 százalék ment el szavazni 15 óráig. A nap folyamán folyamatosan egyre magasabb a részvétel (7:00 – 3,46 százalék, 9:00 – 16,89 százalék, 11:00 – 37,98 százalék, 13:00 – 54,14 százalék), de a dinamikája lassul.

Budapest, 2026. április 12. Egy férfi kilép a szavazófülkéből az országgyűlési választáson Budapesten, a XII. kerületi Krisztinavárosi Bölcsődében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A trend alapján továbbra is rekordközeli, sőt történelmi részvétel körvonalazódik. A korábbi évek adataihoz képest jelentős az előny, ami azt jelzi, hogy a választók rendkívül aktívan vesznek részt a döntésben. A mostani adatok már a reggeli órákban is erős mozgósítottságot jeleztek, és a trend délelőtt tovább erősödött. 

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel korábban úgy értékelte: a magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvező folyamatokat vetíthet előre.

 

