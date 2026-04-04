Soha senki nem borult még el ennyire: így gyalázta Márki-Zay Péter a Fidesz támogatóit

Sosem volt jó ómen a baloldal számára, ha Márki-Zay Péter kinyitotta a száját, így van ez most is. A baloldali összefogás egykori arca valamiért fontosnak tartotta, hogy a kampány utolsó napjaiban megszólaljon. Teljesen érthetetlen okokból sikerült olyat mondania, hogyha még létezik ingadozó Fidesz-támogató, meghallva a gyalázkodásait, biztosan elmegy szavazni.

Márki-Zay Péter az autójában ülve jelentkezett be nagycsütörtökön. A magát konzervatívnak és vallásosnak tartó politikus láthatóan húsvéti hangulatba kerülve válogatott szidalmakkal illette a jobboldal szavazókat – úgy, hogy az még Magyar Péternek és Gyurcsány Ferencnek együttvéve is nehezére esett volna.

Éppen a miniszterelnök családtagjaival kapcsolatos gondolatait fejtegette, amikor váratlanul ez jött ki belőle:

Idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak, hogy a Fideszre szavaznak."

Az ominózus jelenet 1:35-től hallható:

Mint a Mandiner felidézi, a baloldali politikus nemrég „gyáva hazaárulóknak" nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Azt is mondta, hogy „hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni”. A fideszes nőket sem kímélte, ahogy az újságírókat se, és úgy általánosságba véve a jobboldali szavazókról is számtalanszor kifejtette a véleményét.

Márki-Zay Péter egyébként nyíltan támogatja és kampányol Magyart Péternek.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, annyira szoros az együttműködés közöttük, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester részt vett a Tisza elnökének egyik korábbi rendezvényén, ahol közös fotókat is készítettek magukról.