Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Márki-Zay Péter

Soha senki nem borult még el ennyire: így gyalázta Márki-Zay Péter a Fidesz támogatóit

2026. április 04. 10:13
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter támogatója és elődje, a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje elszabadult. Abszolút mélypont.
Márki-Zay PéterFideszVálasztás 2026Magyar Péter

Sosem volt jó ómen a baloldal számára, ha Márki-Zay Péter kinyitotta a száját, így van ez most is. A baloldali összefogás egykori arca valamiért fontosnak tartotta, hogy a kampány utolsó napjaiban megszólaljon. Teljesen érthetetlen okokból sikerült olyat mondania, hogyha még létezik ingadozó Fidesz-támogató, meghallva a gyalázkodásait, biztosan elmegy szavazni.

Márki-Zay Péter az autójában ülve jelentkezett be nagycsütörtökön. A magát konzervatívnak és vallásosnak tartó politikus láthatóan húsvéti hangulatba kerülve válogatott szidalmakkal illette a jobboldal szavazókat – úgy, hogy az még Magyar Péternek és Gyurcsány Ferencnek együttvéve is nehezére esett volna. 

Éppen a miniszterelnök családtagjaival kapcsolatos gondolatait fejtegette, amikor váratlanul ez jött ki belőle:

 Idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak, hogy a Fideszre szavaznak."

Az ominózus jelenet 1:35-től hallható: 

Mint a Mandiner felidézi, a baloldali politikus nemrég „gyáva hazaárulóknak" nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Azt is mondta, hogy „hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni”. A fideszes nőket sem kímélte, ahogy az újságírókat se, és úgy általánosságba véve a jobboldali szavazókról is számtalanszor kifejtette a véleményét.

Márki-Zay Péter egyébként nyíltan támogatja és kampányol Magyart Péternek. 

Ahogy mi is beszámoltunk róla, annyira szoros az együttműködés közöttük, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester részt vett a Tisza elnökének egyik korábbi rendezvényén, ahol közös fotókat is készítettek magukról. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!