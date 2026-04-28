Nem szegte Márki-Zay Péter kedvét a 2022-es bukta, most köztársasági elnök lenne

Márki-Zay Péter szívesen lenne köztársasági elnök – közölte néhány napja a HVG. Ezt a közlést kapta fel a Tűzfalcsoport, eljátszva a gondolattal, hogy a bírókról és ügyvédekről a nyilvánosságban gyakran szélsőséges hangnemben beszélő hódmezővásárhelyi polgármester vajon milyen őre lehetne a jogállamiságnak, ha netán teljesülne a vágya.

Márki-Zay Péter szívesen lenne köztársasági elnök (forrás: Facebook/Márki-Zay Péter)

Mit szerethet legjobban Márki-Zay Péter önmagában?

A Tűzfalcsoport az új kormánypárti jogszemlélettel kapcsolatban tett közzé cikket arról, hogy Márki-Zay Péter bejelentkezett köztársasági elnöknek, de közben a heti szokásos élőzését arra használja fel, hogy a neki nem tetsző bírókat és más igazságszolgáltatási szereplőket nevesítve pocskondiázza. Mindebből eredően az a legvalószínűbb, ha az ellenzék 2022-es bukott jelöltje a szerénységet és a visszafogottságot szeretheti leginkább önmagában.