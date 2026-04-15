Márki-Zay Péter nem vállalja a felelősséget, közadakozásból fizetné ki bírságát

2026. április 15. 19:34
Több mint 3,2 millió forintos bírsággal sújtotta a Nemzeti Választási Iroda Márki-Zay Pétert, amelynek kifizetésére a hódmezővásárhelyi polgármester közösségi adakozást hirdetett, vitatva a döntés jogosságát. A politikus szerint közszereplői oldalát használta véleménynyilvánításra, míg a hatóságok úgy ítélték meg, hogy bejegyzéseivel a választás kimenetelét befolyásolhatta.
Több mint hárommillió forintra büntette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Márki-Zay Pétert, aki – számos ellenzéki politikustársához hasonlóan – társadalmi adakozásból kívánja befizetni a kiszabott bírságot. Minderről maga a hódmezővásárhelyi polgármester számolt be a Mandiner cikke szerint.

Mint a polgármester elmondta, a vád szerint polgármesteri oldalát arra használta, hogy szidja a Fideszt, miközben szerinte a politikai nézeteit közszereplői oldalán hirdette, megítélése szerint így jogszerűen járt el.

 

Egy fideszes rosszakarója tett panaszt Márki-Zay szerint

Miként arról az Index beszámolt, Márki-Zay Péter egy Facebook-videóban közölte, hogy a Kúria jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVI) bírságát, 

Hódmezővásárhely polgármesterét kétszer 1,6 millió forint kifizetésére szólították fel.

A 2022-es országgyűlési választás bukott baloldali miniszterelnök-jelöltje szerint egy fideszes rosszakarója tett panaszt, aki azt állítja, közösségi oldalát arra használta fel, hogy befolyásolja a választás eredményének kimenetelét és szidja a Fideszt.

Ez az oldal nem a polgármesteri, hanem a közszereplői oldalam, amit mint a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke és mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke használtam

– magyarázta Márki-Zay, hozzátéve, hogy polgármesteri oldalát elválasztotta a közszereplőitől, így törvényesen járt el.

 

Pénzt kér a polgármester

Márki-Zay Péter közölte, 

a 3,2 millió forintot kell kifizetni úgy, hogy most a kampányszámlámon nagyjából egymillió forint van, ezért nagyon megköszönöm, ha segítenek. 

A bírság kifizetésének ezen módja már bevett gyakorlatnak számít a baloldalon, gyűjtött már pénzt a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, illetve a Momentum, de fordult már a szavazókhoz Hadházy Ákos, eddigi független országgyűlési képviselő is.


 

 

