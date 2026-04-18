Magyar Péter szakértői már a megszorításokat készítik elő?

A kampány során ellentmondáos állapotba került a Tisza Párt és annak holdudvara. A szereplők egymástól teljesen eltérő választ adtak arra a kérdésre, hogy mégis milyen gazdaságpolitikai lépéseket kellene tenni kormányon.

Simor András a 2010 előtti megszorítások egyik emblematikus alakja, most a Tisza körüli szakértők soraiban találjuk

Míg Magyar Péter egyfolytában a kormányzati intézkedések megtartásáról és a támogatások kiterjesztéséről beszélt, addig a pártelnököt körülvevő tanácsadók viszont megszorításokat követelnek − hívta fel a figyelmet az Ellenpont elemzése.

Az alaphangot Raskó György adta meg, aki már a választások másnapján teljes szemléletváltást követelt a gazdaságpolitikában.

A kezdetek óta Magyar Pétert támogató agrárközgazdász az RTL-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy az új kormánynak minél előbb gesztusokat kellene tennie a nemzetközi pénzpiacok és Brüsszel felé.

Szerinte ha Magyar Péter komolyan gondolja a jobboldali kormány idején szándékosan visszatartott uniós pénzek hazahozatalát, akkor gyorsan teljesíti Ursula von der Leyenék feltételeit.

Raskó György konkrét elképzeléseket is megfogalmazott az interjúban és lényegében az elmúlt 16 év jóléti intézkedéseinek visszavonását követelte. Azzal az indokkal, hogy azok hosszútávon nem fenntarthatóak.

Szerinte ebbe a körbe tartozik az élelmiszerekre vonatkozó árstop és a védett ár, amelyeket „zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni”.

Ha Raskó György adta meg az alaphangot, akkor Simor András fogalmazta meg a májusban felálló, új kormány ars poeticáját.

Le kell számolni azzal a hiedelemmel, hogy a jólétet a kormány biztosítja: ez alapvető hazugság.

Két nappal a választás után a hvg-ben hirdetett új korszakot a közgazdász, aki szintén hosszú hónapok óta segíti a Tisza Pártot a háttérből. Az eddigi támogatásokat „kormányzati adománynak” nevezte, és szerinte szó sem lehet arról, hogy ez így menjen tovább.

Simor András a 2010 előtti baloldal egyik szimbolikus szereplője, egyértelműen a megszorításpárti táborhoz sorolható – emlékeztet az elemzés.

Simor András az interjúban a 2010 előtti időszakot megidézve „kormányzati válságkezelésről” beszélt, és arról, hogy 5-10 évig tűrniük kell az embereknek. Majd tételesen felsorolta, hogy melyik kedvezményekre nincs szükség: a támogatott lakáshitelezésre, az árstopokra és a rezsicsökkentésre.

Magyar Péter tanácsadói köre mellett a Tisza Pártot támogató sajtó is elkezdte magyarázni a megszorítások szükségességét.