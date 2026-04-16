A Raiffeisen elemzője szerint Magyar Péterékkel együtt jön a megszorítások, a piaci árak és a különadók korszaka

A Hírextra arról ír, hogy miközben a brüsszeli folyosókon és Washingtonban már az új korszakot ünneplik, a háttérben kőkemény új gazdasági realitásokként megszorítások kezdenek körvonalazódni. A Raiffeisen Bank vezető elemzője az MTI beszámolója szerint világos képet festett a jövőről, mondván, hogy Magyar Péterék győzelmével véget érhet a rezsicsökkentés, a védett árak és a különadók rendszere.

Vége a védőhálónak: Jöhetnek a megszorítások, a Piaci árak és a multik kedvezményei hozhatja a Tisza Párt hatalomra kerülésével

Ami a bankoknak és a multiknak örömhír, az a magyar családoknak a biztos megélhetés elvesztését jelentheti. A „szakértői” kormányzás ára ugyanis nem más, mint az eddigi szociális vívmányok teljes lebontása és a piac kíméletlen törvényeinek rázúdítása az országra. Alább szemlézzük a legfontosabb részleteket.

A Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt gazdasági programjának egyik alappillére a „piaci torzulások” megszüntetése lesz. Ez a technokrata megfogalmazás a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kormány kivezeti az árrésstopot, megszünteti a védett árakat és eltörli a szektorális különadókat.

A szakértő rámutatott: a piac üdvözli ezeket a lépéseket, hiszen a bankrendszer és a nagy kiskereskedelmi láncok megszabadulnak az extra terhektől. Ugyanakkor az elemzésből az is kiolvasható, hogy ez a folyamat elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet az alapvető élelmiszerek és az energiaárak tekintetében.

A Tisza Párt ígéreteiben ugyan szerepel a forint erősítése és a bizalom helyreállítása, de a Raiffeisen elemzője szerint a költségvetési egyensúlyt olyan intézkedésekkel kívánják fenntartani, amelyek közvetlenül érintik a lakosság pénztárcáját. A különadók kivezetése ugyanis hatalmas lyukat üt a büdzsén, amit a „hatékonyság növelésével” – vagyis magyarul: leépítésekkel és az állami szerepvállalás csökkentésével – kívánnak ellensúlyozni.

A magyar választók így hamarosan szembesülhetnek azzal, mit is jelent a gyakorlatban a liberális gazdaságpolitika visszatérése: a multik terhei csökkennek, a családok védőhálója pedig darabjaira hullik.