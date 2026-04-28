Kiszelly Zoltán: Megújuló frakcióval és új eszközökkel készül a Fidesz az ellenzéki időszakra

Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy az új csapatban egyaránt helyet kaptak korábbi kormányzati szereplők és feltörekvő, fiatal politikusok. Példaként említette Hankó Balázst, aki miniszteri tapasztalatával erősíti a frakciót, valamint olyan budapesti politikusokat, mint Szentkirályi Alexandra, akinek szerepvállalása azt jelzi: a Fidesz nem mond le a fővárosról.

Fontos üzenet, hogy nincs feladott terület, Budapest is kiemelt figyelmet kap”

– fogalmazott az elemző.

A frakció összetétele ugyanakkor nemcsak a fővárosi jelenlétet hangsúlyozza, hanem a vidéki bázis megerősítését is. Kiszelly szerint ezt jól mutatja Lezsák Anna szerepvállalása is, aki a Népfőiskola Alapítvány vezetőjeként vidéken ért el jelentős eredményeket.

A fiatalítás szintén hangsúlyos elem. Kiszelly példaként említette Németh Balázst, aki egy nehéz, baloldali körzetben is aktív kampányt folytatott.

Ez azt üzeni, hogy a küzdelmet elismerik, és azok is lehetőséget kapnak, akik nehéz terepen bizonyítottak

– tette hozzá.

Az elemző szerint a szakpolitikai háttér erősítésében Szalai Piroska játszhat kulcsszerepet, aki közgazdászként képes az elmúlt másfél évtized eredményeit objektív módon, számokkal alátámasztva bemutatni, valamint a jövőbeli gazdasági pályát is értékelni.

Kiszelly arra is felhívta a figyelmet, hogy a női politikusok nagyobb szerepet kapnak, ami szintén a megújulás része. A KDNP részéről például Máthé Erzsi jelenléte erősíti ezt az irányt.

A szakértő szerint a személyi változások mértéke azt mutatja, hogy valódi „sorcseréről” van szó, és a korábbi meghatározó politikusok közül már csak kevesen maradtak a frakcióban.

Az ellenzéki politizálás kihívásairól szólva Kiszelly Zoltán úgy fogalmazott: a kétharmados kormánytöbbség miatt a parlamenti mozgástér szűkebb lesz, mivel hiányzik a konszenzuskényszer.

Egy egyharmados ellenzéki erő nagyobb beleszólást biztosíthatna a kétharmados törvények alakításába, így tartósabb, ciklusokon átívelő intézmények jöhetnének létre

– mondta.

Hozzátette: az ellenzék fő feladata ebben a helyzetben az ellenőrzés és az alternatíva felmutatása lesz.