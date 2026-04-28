Kiszelly Zoltán: Megújuló frakcióval és új eszközökkel készül a Fidesz az ellenzéki időszakra

Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy az új csapatban egyaránt helyet kaptak korábbi kormányzati szereplők és feltörekvő, fiatal politikusok. Példaként említette Hankó Balázst, aki miniszteri tapasztalatával erősíti a frakciót, valamint olyan budapesti politikusokat, mint Szentkirályi Alexandra, akinek szerepvállalása azt jelzi: a Fidesz nem mond le a fővárosról.
Fontos üzenet, hogy nincs feladott terület, Budapest is kiemelt figyelmet kap”
– fogalmazott az elemző.
A frakció összetétele ugyanakkor nemcsak a fővárosi jelenlétet hangsúlyozza, hanem a vidéki bázis megerősítését is. Kiszelly szerint ezt jól mutatja Lezsák Anna szerepvállalása is, aki a Népfőiskola Alapítvány vezetőjeként vidéken ért el jelentős eredményeket.
A fiatalítás szintén hangsúlyos elem. Kiszelly példaként említette Németh Balázst, aki egy nehéz, baloldali körzetben is aktív kampányt folytatott.
Ez azt üzeni, hogy a küzdelmet elismerik, és azok is lehetőséget kapnak, akik nehéz terepen bizonyítottak
– tette hozzá.
Az elemző szerint a szakpolitikai háttér erősítésében Szalai Piroska játszhat kulcsszerepet, aki közgazdászként képes az elmúlt másfél évtized eredményeit objektív módon, számokkal alátámasztva bemutatni, valamint a jövőbeli gazdasági pályát is értékelni.
Kiszelly arra is felhívta a figyelmet, hogy a női politikusok nagyobb szerepet kapnak, ami szintén a megújulás része. A KDNP részéről például Máthé Erzsi jelenléte erősíti ezt az irányt.
A szakértő szerint a személyi változások mértéke azt mutatja, hogy valódi „sorcseréről” van szó, és a korábbi meghatározó politikusok közül már csak kevesen maradtak a frakcióban.
Az ellenzéki politizálás kihívásairól szólva Kiszelly Zoltán úgy fogalmazott: a kétharmados kormánytöbbség miatt a parlamenti mozgástér szűkebb lesz, mivel hiányzik a konszenzuskényszer.
Egy egyharmados ellenzéki erő nagyobb beleszólást biztosíthatna a kétharmados törvények alakításába, így tartósabb, ciklusokon átívelő intézmények jöhetnének létre
– mondta.
Hozzátette: az ellenzék fő feladata ebben a helyzetben az ellenőrzés és az alternatíva felmutatása lesz.
Kiszelly szerint ugyanakkor a parlamenten kívüli politizálás felértékelődik. Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz korábban is sikeresen alkalmazta ezeket az eszközöket, például a 2008-as szociális népszavazás során, amikor több millió embert tudtak mozgósítani.
A parlamenten kívüli demokratikus eszközök – népszavazások, petíciók, aláírásgyűjtések – a jövőben is kulcsszerepet kaphatnak
– hangsúlyozta. Az elemző szerint a következő három évben – a 2029-es európai parlamenti választásokig – a Fidesz egyik legfontosabb feladata a szervezeti háttér megerősítése és a választókerületi hálózat újjáépítése lesz.
Kiszelly Zoltán úgy látja: amennyiben az új kormány reformjai nem hozzák a várt eredményeket, a politikai „inga” ismét visszalendülhet, és a Fidesznek készen kell állnia arra, hogy tanulva a 2026-os vereségből, ismét vonzó alternatívát kínáljon a választóknak.