Kiszelly Zoltán: Megújuló frakcióval és új eszközökkel készül a Fidesz az ellenzéki időszakra

A Fidesz komoly személyi és stratégiai megújulással készül az ellenzéki szerepre – erről beszélt Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Az elemző szerint az új frakció összetétele világos üzenetet hordoz: a párt egyszerre épít a tapasztalatra, a fiatalításra és a különböző politikai területek képviseletére.
Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy az új csapatban egyaránt helyet kaptak korábbi kormányzati szereplők és feltörekvő, fiatal politikusok. Példaként említette Hankó Balázst, aki miniszteri tapasztalatával erősíti a frakciót, valamint olyan budapesti politikusokat, mint Szentkirályi Alexandra, akinek szerepvállalása azt jelzi: a Fidesz nem mond le a fővárosról.

Budapest, 2026. április 12. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatót tart a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt eredményváró rendezvényén a Bálna Kulturális Központban 2026. április 12-én.
Fontos üzenet, hogy nincs feladott terület, Budapest is kiemelt figyelmet kap”

 – fogalmazott az elemző.

A frakció összetétele ugyanakkor nemcsak a fővárosi jelenlétet hangsúlyozza, hanem a vidéki bázis megerősítését is. Kiszelly szerint ezt jól mutatja Lezsák Anna szerepvállalása is, aki a Népfőiskola Alapítvány vezetőjeként vidéken ért el jelentős eredményeket.

A fiatalítás szintén hangsúlyos elem. Kiszelly példaként említette Németh Balázst, aki egy nehéz, baloldali körzetben is aktív kampányt folytatott.

Ez azt üzeni, hogy a küzdelmet elismerik, és azok is lehetőséget kapnak, akik nehéz terepen bizonyítottak

– tette hozzá.

Az elemző szerint a szakpolitikai háttér erősítésében Szalai Piroska játszhat kulcsszerepet, aki közgazdászként képes az elmúlt másfél évtized eredményeit objektív módon, számokkal alátámasztva bemutatni, valamint a jövőbeli gazdasági pályát is értékelni.

Kiszelly arra is felhívta a figyelmet, hogy a női politikusok nagyobb szerepet kapnak, ami szintén a megújulás része. A KDNP részéről például Máthé Erzsi jelenléte erősíti ezt az irányt.

A szakértő szerint a személyi változások mértéke azt mutatja, hogy valódi „sorcseréről” van szó, és a korábbi meghatározó politikusok közül már csak kevesen maradtak a frakcióban.

Az ellenzéki politizálás kihívásairól szólva Kiszelly Zoltán úgy fogalmazott: a kétharmados kormánytöbbség miatt a parlamenti mozgástér szűkebb lesz, mivel hiányzik a konszenzuskényszer.

Egy egyharmados ellenzéki erő nagyobb beleszólást biztosíthatna a kétharmados törvények alakításába, így tartósabb, ciklusokon átívelő intézmények jöhetnének létre

– mondta.

Hozzátette: az ellenzék fő feladata ebben a helyzetben az ellenőrzés és az alternatíva felmutatása lesz.

Kiszelly szerint ugyanakkor a parlamenten kívüli politizálás felértékelődik. Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz korábban is sikeresen alkalmazta ezeket az eszközöket, például a 2008-as szociális népszavazás során, amikor több millió embert tudtak mozgósítani.

A parlamenten kívüli demokratikus eszközök – népszavazások, petíciók, aláírásgyűjtések – a jövőben is kulcsszerepet kaphatnak

– hangsúlyozta. Az elemző szerint a következő három évben – a 2029-es európai parlamenti választásokig – a Fidesz egyik legfontosabb feladata a szervezeti háttér megerősítése és a választókerületi hálózat újjáépítése lesz.

Kiszelly Zoltán úgy látja: amennyiben az új kormány reformjai nem hozzák a várt eredményeket, a politikai „inga” ismét visszalendülhet, és a Fidesznek készen kell állnia arra, hogy tanulva a 2026-os vereségből, ismét vonzó alternatívát kínáljon a választóknak.

 

