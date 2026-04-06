Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

Menczer: Szabotázsveszély miatt lépett a kormány

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap délelőtt a szerb sajtó arról írt, hogy gyanús tárgyakat találtak a vajdasági Magyarkanizsa közelében, a Török Áramlat szerb–magyar gázvezeték egyik kompresszorállomásánál. Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, ahol arról döntöttek, hogy katonai felügyelet alá vonják a gázvezeték magyarországi állomásait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A történtekre reagált Menczer Tamás is, aki Facebook-bejegyzésben írt a kialakult helyzetről. Azt állította: korábban „sem a németek, sem más nem gondolta”, hogy Ukrajna képes lehet az Északi Áramlat felrobbantására, „egészen addig, amíg meg nem tették”.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Szerinte a Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell, belföldön a Magyar Honvédség, külföldön pedig az adott ország hatóságai biztosítják ezt. A szerbeknek külön köszönetet mondott, amiért megakadályozták a terrortámadást.

Menczer arról is beszélt, hogy Orbán Viktor elrendelte a gázinfrastruktúra katonai védelmét, és terepszemlét tartott a szerb–magyar határ közelében, Kiskundorozsmánál.

A bejegyzés szerint a Török Áramlaton érkező orosz gáz „nem pótolható”, kiesése esetén a magyar családok és a gazdaság energia nélkül maradnának. Úgy fogalmazott: „ezt nem engedhetjük”.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Európa súlyos energiaválság felé halad, ezért a magyar álláspont az, hogy fel kell függeszteni az orosz energiára vonatkozó szankciókat. „Energia kell, bárhonnan” – írta.

Hozzátette: a fenyegetések, az olajblokád és a szabotázsakciók ellenére is meg fogják védeni Magyarország energiabiztonságát, valamint a rezsicsökkentést.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!