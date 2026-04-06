A történtekre reagált Menczer Tamás is, aki Facebook-bejegyzésben írt a kialakult helyzetről. Azt állította: korábban „sem a németek, sem más nem gondolta”, hogy Ukrajna képes lehet az Északi Áramlat felrobbantására, „egészen addig, amíg meg nem tették”.

Menczer: Szabotázsveszély miatt lépett a kormány

Szerinte a Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell, belföldön a Magyar Honvédség, külföldön pedig az adott ország hatóságai biztosítják ezt. A szerbeknek külön köszönetet mondott, amiért megakadályozták a terrortámadást.

Menczer arról is beszélt, hogy Orbán Viktor elrendelte a gázinfrastruktúra katonai védelmét, és terepszemlét tartott a szerb–magyar határ közelében, Kiskundorozsmánál.