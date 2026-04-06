Menczer: Szabotázsveszély miatt lépett a kormány

A történtekre reagált Menczer Tamás is, aki Facebook-bejegyzésben írt a kialakult helyzetről. Azt állította: korábban „sem a németek, sem más nem gondolta”, hogy Ukrajna képes lehet az Északi Áramlat felrobbantására, „egészen addig, amíg meg nem tették”.
Szerinte a Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell, belföldön a Magyar Honvédség, külföldön pedig az adott ország hatóságai biztosítják ezt. A szerbeknek külön köszönetet mondott, amiért megakadályozták a terrortámadást.
Menczer arról is beszélt, hogy Orbán Viktor elrendelte a gázinfrastruktúra katonai védelmét, és terepszemlét tartott a szerb–magyar határ közelében, Kiskundorozsmánál.
A bejegyzés szerint a Török Áramlaton érkező orosz gáz „nem pótolható”, kiesése esetén a magyar családok és a gazdaság energia nélkül maradnának. Úgy fogalmazott: „ezt nem engedhetjük”.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Európa súlyos energiaválság felé halad, ezért a magyar álláspont az, hogy fel kell függeszteni az orosz energiára vonatkozó szankciókat. „Energia kell, bárhonnan” – írta.
Hozzátette: a fenyegetések, az olajblokád és a szabotázsakciók ellenére is meg fogják védeni Magyarország energiabiztonságát, valamint a rezsicsökkentést.