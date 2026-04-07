Menczer Tamás: J. D. Vance is elismeréssel szólt arról, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak az energiaárak

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált J. D. Vance amerikai alelnöknek arra a nyilatkozatára, amelyben a republikánus politikus a magyar energiapolitika sikerességét méltatta.

Az amerikai alelnök szavait idézve hangsúlyozza Menczer Tamás, hogy Magyarországon az energia ára kedvezőbb, mint Európa számos más országában. J. D. Vance szerint ez Orbán Viktor munkájának eredménye, ami a rezsicsökkentésben és a védett üzemanyagárakban is megmutatkozik

Menczer Tamás szerint az amerikai alelnöki látogatás Orbán Viktor munkájának az elismerése

A fideszes politikus a bejegyzésében felidézte, hogy az amerikai alelnök abszolút elismerően nyilatkozott Orbán Viktor politizálásának energiapolitikai eredményeiről.

Vance elnök elmondta, hogy Magyarországon sokkal kevesebbet kell fizetni az energiáért, mint a többi európai országban, és ez Orbán Viktor munkájának köszönhető. Orbán Viktor munkája miatt van Magyarországon védett üzemanyagár és rezsicsökkentés. Ez a helyzet. Az Egyesült Államok Magyarország szövetségese, Donald Trump és J. D. Vance pedig Orbán Viktor barátai”

– mondta Menczer Tamás.