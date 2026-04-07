Menczer Tamás: J. D. Vance is elismeréssel szólt arról, hogy Magyarországon a legalacsonyabbak az energiaárak

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált J. D. Vance amerikai alelnöknek arra a nyilatkozatára, amelyben a republikánus politikus a magyar energiapolitika sikerességét méltatta.
Menczer Tamás szerint az amerikai alelnöki látogatás Orbán Viktor munkájának az elismerése
A fideszes politikus a bejegyzésében felidézte, hogy az amerikai alelnök abszolút elismerően nyilatkozott Orbán Viktor politizálásának energiapolitikai eredményeiről.
Vance elnök elmondta, hogy Magyarországon sokkal kevesebbet kell fizetni az energiáért, mint a többi európai országban, és ez Orbán Viktor munkájának köszönhető. Orbán Viktor munkája miatt van Magyarországon védett üzemanyagár és rezsicsökkentés. Ez a helyzet. Az Egyesült Államok Magyarország szövetségese, Donald Trump és J. D. Vance pedig Orbán Viktor barátai”
– mondta Menczer Tamás.