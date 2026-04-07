Menczer Tamás: Ma sem lennék a Peti helyében

„Ma sem lennék a Peti helyében” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, aki szerint a nemzetközi politikai fejlemények egyértelműen a kormányoldal pozícióit erősítik.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: Donald Trump és J. D. Vance is Orbán Viktor mellett áll. Felidézte, hogy az amerikai alelnök a miniszterelnök politikáját méltatva arról beszélt, hogy Magyarországon alacsonyabbak az energiaárak, mint Európa számos más országában.

Menczer Tamás szerint mindez kedvezőtlen helyzetbe hozza az ellenzéket, különösen Magyar Pétert.

Úgy fogalmazott, a közelgő választás eredménye világos választ ad majd a politikai vitákra.

A kommunikációs igazgató hozzátette: vasárnap a valóság és a választók felkapcsolják a lámpát.