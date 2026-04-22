Menczer Tamás megszólalt és elmondta a választási vereség okait

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója élőben jelentkezett a Patriótán. Menczer Tamás a közel egy órás interjúban több velős kijelentés mentén fejtegette a vereség okait.
Világossá tette: nem tervez változtatni a stílusán. „Nem színészkedem, nem verem át az embereket” – fogalmazott, hozzátéve, hogy kisebbségi helyzetben is ugyanazt a politikát kívánja folytatni. A politikus arról is beszélt, hogy egyelőre nem döntött arról, beül-e a parlamentbe listáról. Elmondása szerint erről „kétoldalú tárgyalásokat” folytat a családjával és a pártvezetéssel, hangsúlyozva:
számára a fia és a felesége a legfontosabb, ezért minden szempontot mérlegel.
Arra a kérdésre, hogy vége van-e a Fidesznek, határozott nemmel válaszolt. Úgy látja, van értelme folytatni, és szerinte a jobboldal előtt továbbra is van politikai út. Beszélt Orbán Viktor szerepéről is:
úgy fogalmazott, a párt jövője továbbra is összefügg a miniszterelnök személyével, akinek megítélését nem tartja összehasonlíthatónak más korábbi politikusokéval.
A vereség okairól azt mondta, a választás lényegében két ajánlat között dőlt el: az egyik a változás ígérete volt, a másik a stabilitásé. Megjegyezte, hogy a kampányt érintő botrányok – különösen a „luxi és korrupció” témája – jelentős hatással lehettek az eredményre. A beszélgetésben szóba került a Matolcsy György nevével fémjelzett család és a gazdagodásuk kérdése is. Menczer Tamás ezzel kapcsolatban nem nevezett meg konkrét személyeket, de egyértelművé tette, hogy szerinte a jobboldal megújulásához elengedhetetlen a problémás szereplők kiszűrése. Úgy fogalmazott, hogy voltak olyanok a közösségen belül, akik nem segítették, hanem hátráltatták a közös munkát:
Volt egy szekér amit hoztunk, amin sokan ültek, és ezen a szekéren voltak olyan emberek akik nem hogy nem húzták, nem hogy csak ültek rajta, hanem kötélnek kötött betontömböket dobáltak le a szekérről, hogy – na akkor ezt húzd el haver.
Hozzátette, hogy a jövőben azoktól is meg kell válni, akik szerinte akadályozták a közösséget, illetve azoktól is, akik időközben hátat fordítottak neki.
Saját felelősségéről úgy nyilatkozott: természetes, hogy egy vereség után mindenkinek van benne szerepe, ugyanakkor szerinte a fő okokat nem személyekben kell keresni. Magyar Péter kapcsán élesen fogalmazott, és úgy vélte, hogy a Tisza Párt politikai működése „színház”, amelynek valódi következményei később derülnek majd ki.
Az interjúban szóba került a jobboldal megújulása is. Menczer szerint alulról kell újraépíteni a közösséget, és szükség van a hibák kijavítására. Úgy fogalmazott, a jövőben egy erősebb, stabilabb jobboldalt kell felépíteni, amely nem esik szét nehéz helyzetekben sem.
Kijelentette azt is:
lesz Fidesz, a saját sorsunk vonatkozásában még mindig döntési helyzetbe vagyunk
Az interjú végén hangsúlyozta: a Fidesz jövője továbbra is nyitott kérdés, de szerinte van esély az újrakezdésre. „Van út” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a közösség és az értékek megtartása kulcsfontosságú lesz a következő időszakban.