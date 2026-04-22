Menczer Tamás megszólalt és elmondta a választási vereség okait

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója élőben jelentkezett a Patriótán. Menczer Tamás a közel egy órás interjúban több velős kijelentés mentén fejtegette a vereség okait.

Menczer Tamás Fotó: Facebook

Világossá tette: nem tervez változtatni a stílusán. „Nem színészkedem, nem verem át az embereket” – fogalmazott, hozzátéve, hogy kisebbségi helyzetben is ugyanazt a politikát kívánja folytatni. A politikus arról is beszélt, hogy egyelőre nem döntött arról, beül-e a parlamentbe listáról. Elmondása szerint erről „kétoldalú tárgyalásokat” folytat a családjával és a pártvezetéssel, hangsúlyozva:

számára a fia és a felesége a legfontosabb, ezért minden szempontot mérlegel.

Arra a kérdésre, hogy vége van-e a Fidesznek, határozott nemmel válaszolt. Úgy látja, van értelme folytatni, és szerinte a jobboldal előtt továbbra is van politikai út. Beszélt Orbán Viktor szerepéről is: