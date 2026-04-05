Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

merényletkísérlet

Négy kiló robbanószer a gázvezeték mellett – itt vannak a döbbenetes részletek

Ismeretlenek terrortámadásra készültek a magyar határ közelében. A szerb hatóságok nagy mennyiségű robbanóanyaggal megpakolt hátizsákokat találtak a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre. Vucsics elnök kíméletlen leszámolást ígért azokkal szemben, akik a merényletkísérlet által fenyegetik a szerb és a magyar energiaellátást.
A Magyar Nemzet újabb részleteket közölt a magyar-szerb határ mentén megakadályozott merényletkísérlettel kapcsolatban

Alekszandar Vucsics szerb elnök szerint terrorista merényletkísérlet történt
Ismeretlenek merényletkísérletet szerveztek a magyar határ közelében. A szerb hatóságok nagy mennyiségű robbanóanyaggal megpakolt hátizsákokat találtak a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre. Vucsics elnök kíméletlen leszámolást ígért azokkal szemben, akik fenyegetik a szerb és a magyar energiaellátást Fotó: AFP

Alekszandar Vucsics szerb elnök szerint terrorista merényletkísérlet történt

Négy kilogrammnyi robbanóanyagot találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat – a Magyarországot és Szerbiát összekötő – gázvezetéktől néhány száz méterre. A bombát két hátizsákba pakolták az elkövetők – számolt be róla a Novosti.rs

Alekszandar Vucsics szerb elnök terrorista merényletkísérletről beszélt. Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel és tájékoztatta őt a nyomozás állásáról.

Elmondta, hogy további részletekről később fog beszámolni. Ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a fenyegetésre reagálva Orbán Viktor rendkívüli ülést fog összehívni.

Mindazok, akiknek feladata a kulcsfontosságú gázinfrastruktúra védelme, egész nap tájékoztatni fogják önöket. […] A gázelosztó állomást szó szerint úgy védjük, mint a Kragujevacot és a NIS-t ( Szerbiai Kőolajipari Vállalat). Oda még egy madár sem repülhet be […] Szerencsére hírszerző szolgálataink jó munkát végeztek"

 – magyarázta Vucsics, aki reméli, hogy a jelenlegi fenyegetés emberáldozat és tragikus következmények nélkül megoldódik. Hozzátette: rendkívül nagy területet kellett átvizsgálni a szakembereknek, ahol egy tó is fekszik, ezért sokáig keresték a fenyegetést és helikopteres egységeket is bevetettek.

Kíméletlenül fogunk eljárni mindenkivel, aki azt hiszi, hogy fenyegetheti a Szerb Köztársaság létfontosságú infrastruktúráját. Kíméletlenül"

– hangsúlyozta a szerb elnök.

Magyarkanizsa községben vasárnap délelőtt nagyszabású rendőrségi ellenőrzés zajlott, amely során a hatóságok lezárták az Ilonafalu környéki utakat – írja a Pannon RTV. Azóta feloldották az útzárat, és a hatóságok szakemberei elhagyták a helyszínt, az autóforgalom zavartalanul halad a térségben.

A Kurir.rs beszámolója szerint a szabadkai főügyészség megerősítette, hogy a magyarkanizsai gázvezeték közelében talált robbanóanyagok ügyében nyomozás indult. Mladenka Manojlovics ügyész közölte: az esetet a fegyverek és robbanóanyagok illegális előállításának, tartásának és kereskedelmének bűncselekményeként minősítették, összefüggésben az elterelés bűntettével.

Hozzátette: „feltételezzük, hogy plasztik robbanóanyagról van szó”, valamint olyan eszközökről, amelyek alapján robbanószerkezetet lehetett volna készíteni.

A hatóságok a Gornji Breg és Vojvoda Zimonjics közötti területen végeztek átfogó átkutatást, amely során a gázvezeték közelében bukkantak a gyanús anyagokra. Manojlovics kiemelte: „Olyan anyagot találtak, amely arra utal, hogy robbanószerkezetet lehetett belőle készíteni”, ezért az ügyet kiemelten kezelik, és a nyomozás jelenleg is folyamatban van. 

 

