Mészáros Lőrinc elképesztő autót adományozott Bicskének

Mészáros Lőrinc április 9-én ünnepélyes keretek között adta át Bicske önkormányzatának az új Suzuki S-Cross hibrid autót. Az adomány célja, hogy segítse a közterület-felügyelők mindennapi munkáját és javítsa a város közbiztonságát – írta a FEOL.

Mészáros Lőrinc egy vadonatúj autót adományozott szülővárosának (Fotó: Bende Tamas)

Mészáros Lőrinc lokálpatriótaként támogatja szülővárosát

Hangsúlyozta: Bicske közel áll a szívéhez, hiszen itt élt gyermekkorában.

Lokálpatriótaként fontos, hogy a környéken élőket támogatni tudjam”

– mondta, és hozzátette, hogy az elmúlt években több mint 1 milliárd forint értékben érkezett támogatás a városba különböző célokra. Bálint Istvánné, Bicske polgármestere megköszönte az adományt, és kiemelte, hogy a korábbi kilencszemélyes kisbusz nehézkesen mozgott a szűk utcákban, fenntartása pedig költséges volt. Az új hibrid Suzuki költséghatékony, környezettudatos és sokkal praktikusabb megoldás a város számára.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is jelen volt az átadáson, és üdvözölte, hogy Bicske közterület-felügyelete modern eszközökkel dolgozhat tovább.