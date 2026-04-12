Mészáros Nóra: Okosan kell döntenünk a jövőnkről

Mészáros Nóra publicista a fiatalokhoz szólt választásra buzdító üzenetében. A sok elért eredmény csak akkor tud megmaradni, ha okosan döntünk.
Mészáros Nóra arra hívta fel a figyelmet, ahhoz hogy a fiatalok el tudják kezdeni az életüket, minden támogatásra szükségük van.
Valahogy el kell kezdeni, de nem mindegy, hogy hogyan”
– jelezte a publicista, majd hozzátette, hogy az elmúlt 16 évben számtalan támogatásban részesülhettek a fiatalok, amely megkönnyítette az önálló életük elindítását.
De ahhoz, hogy ez megmaradjon, ahhoz a te szavazatodra is szükség van április 12-én”
– figyelmeztetett Mészáros Nóra.
