A híres operaénekesnő is megosztotta gondolatait a választással kapcsolatban – videó

Magyarország közéleti emberei szólalnak meg, hogy miért kell elmenni április 12-én szavazni. Miklósa Erika operaénekes is megosztotta gondolatait.
A magyarországi országgyűlési választások közeledtével az ország közéleti emberei a szavazáson való részvételre buzdítanak.
Miklósa Erika azért érezte fontosnak, hogy megszólaljon, mert nem szeretne háborút sehol a világban, és nem szeretné, hogy az emberek félelemben éljenek.
Nem akarom, hogy a gyűlölet hangosabb legyen, mint az emberség, vagy a megértés”
– emeli ki, majd hozzáfűzi, hogy jó lenne, ha a művészet megtartaná összekovácsoló szerepét.
Egy olyan világot képzelek el a lányomnak, ahol a béke nem kivételes, hanem természetes állapot”
– zárja gondolatait az operaénekesnő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!