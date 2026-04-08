A híres operaénekesnő is megosztotta gondolatait a választással kapcsolatban – videó

A magyarországi országgyűlési választások közeledtével az ország közéleti emberei a szavazáson való részvételre buzdítanak.

Miklósa Erika: A béke ne kivételes, hanem természetes állapot legyen Facebook/Miklósa Erika

Miklósa Erika azért érezte fontosnak, hogy megszólaljon, mert nem szeretne háborút sehol a világban, és nem szeretné, hogy az emberek félelemben éljenek.

Nem akarom, hogy a gyűlölet hangosabb legyen, mint az emberség, vagy a megértés”

– emeli ki, majd hozzáfűzi, hogy jó lenne, ha a művészet megtartaná összekovácsoló szerepét.

Egy olyan világot képzelek el a lányomnak, ahol a béke nem kivételes, hanem természetes állapot”

– zárja gondolatait az operaénekesnő.