Miklósa Erika üzenetét mindenkinek látnia kell!

Üzenet a gyűlölködőknek – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán hétfőn annak kapcsán, hogy Miklósa Erika operaénekes megható és őszinte üzenetet küldött mindenkinek a békéről és a háborúról.

Miklósa Erika üzenete

„Miklósa Erika vagyok, operaénekes, egyes számú DPK-s.

Nem szeretnék háborút sehol a világon, nem szeretném, hogy emberek félelemben éljenek, hogy otthonokat kelljen elhagyniuk.

Nem akarom, hogy a gyűlölet hangosabb legyen, mint az emberség vagy a megértés. És azt sem szeretném, hogy a művészet elveszítse azt a szerepét, hogy ne megosszon, hanem összekapcsoljon bennünket.

És egy olyan világot képzelek el a lányomnak, ahol a béke nem kivételes, hanem természetes állapot.”