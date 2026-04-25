Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán közölte, hogy az alapítvány körül nem pusztán politikai vita zajlik, hanem konkrét működési kérdések is felmerültek. Szerinte nem minden esetben világos, milyen szempontok alapján születnek döntések, emellett késések és torlódások tapasztalhatók az egyedi gyógyszerkérelmek elbírálásában – írta meg a Magyar Nemzet.

Bejelentést tett a leendő egészségügyi miniszter, átalakítaná az életmentő gyógyszerek rendszerét

A politikus hangsúlyozta, hogy különösen érzékeny területről van szó, hiszen sok esetben súlyos betegek, akár életmentő kezelésekhez való hozzáféréséről döntenek. Úgy fogalmazott:

az ilyen határozatok nem történhetnek „fekete dobozban”.

A leendő miniszter szerint egyre gyakrabban merül fel Magyarországon, milyen elvek alapján dől el, hogy ki jut hozzá egy-egy rendkívül drága gyógyszerhez. Úgy látja, ez nemcsak finanszírozási kérdés, hanem szakmai, etikai és bizalmi ügy is.

Nemzetközi példákat is említett. A brit rendszerből a nyilvános döntési kritériumokat és az érthető indoklásokat emelte ki, míg a német modellben a szakmai értékelés és a döntéshozatal szétválasztását nevezte követendőnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezek a rendszerek nem ültethetők át változtatás nélkül Magyarországra.

Javaslata szerint egy kisebb, átláthatóbb és számonkérhetőbb hazai modellt kellene létrehozni. Ebben külön szakmai értékelő egység működne, a végső döntéseket pedig olyan testület hozná meg, amelyben orvosok, egészségügyi közgazdászok, bioetikusok és betegképviselők is helyet kapnának.

A tervek része lenne a döntések nyilvános összefoglalása, az elutasítások világos indoklása, valamint valódi fellebbezési lehetőség biztosítása is. Hegedűs Zsolt szerint kiemelten foglalkoznának az alapítvány strukturális átalakításával és a döntéshozatal szakmai, illetve etikai kereteinek megerősítésével.