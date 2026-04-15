Fico váratlan bejelentést tett - az olajról van szó!

A termelés fokozatos felfuttatását követően ismét teljes kapacitáson működik Szlovákia egyetlen, pozsonyi finomítója, amelyet a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft üzemeltet – jelentette be szerdán Robert Fico szlovák miniszterelnök a Bloomberg beszámolója szerint, írja a VG.

A lap beszámolója szerint Fico a pozsonyi kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a termelés időnként 80–90 százalékra korlátozódott az alternatív nyersolaj-típus felhasználása miatt. A finomító exportja Magyarországra és Csehországba újraindult, de Ukrajnába még nem – tette hozzá a szlovák kormányfő.

Fico: Szlovákia kettős árazást alkalmazna még

Robert Fico arról is beszélt az újságíróknak, hogy kapcsolatba kíván lépni Magyarország leendő miniszterelnökével, Magyar Péterrel, és reméli, hogy továbbra is nyomást fognak gyakorolni a megrongálódott Barátság vezetéken keresztül történő orosz olajszállítások újraindítására.

Erre egyébként nem biztos, hogy szükség lesz, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis tegnap Berlinben bejelentette, hogy várhatóan április végére befejezik az orosz rakétatámadás miatt megrongálódott olajvezeték javítását, és azon hamarosan ismét megindulhat a kőolajszállítás.

Szlovákia még egy ideig kettős árazást kíván alkalmazni a dízelüzemanyagra – mondta Fico.

– mondta Fico.

A szlovák kormány múlt héten adott engedélyt a pozsonyi Slovnaft finomítónak, hogy újraindítsa a kőolajtermékek exportját. A döntést azután hozták meg, hogy a Slovnaft visszaadta az összes korábban kölcsönvett nyersolajat az állami tartalékokba. Robert Fico miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy a finomító alternatív szállítási útvonalakon, elsősorban az Adria kőolajvezetéken keresztül biztosította a szükséges nyersanyagellátást. A többi korlátozó intézkedés azonban egyelőre hatályban marad, így továbbra sem lehet tíz liternél nagyobb mennyiséget tankolni hordozható kannába, és érvényben van a hazai és külföldi rendszámú járművek közötti üzemanyag-árkülönbség is.