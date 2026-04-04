Orbán Viktor tárgyalt Robert Ficóval – itt vannak a részletek

Hiába a nagyszombat, ma is munka van, Robert Ficóval egyeztettünk, mert Európában a helyzet kritikus – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben, az európai gazdaságot energiahiány, és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. A veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban föltölti olaj és gázkészleteit. Minden egyes nap számít – hangsúlyozta a kormányfő.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezért azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel! Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Azokat a terveket pedig vissza kell utasítani és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy váljunk le az orosz energiáról és álljunk át a drágább, és a családok által megfizethetetlen brüsszeli energiapolitikára.

A Tisza energiaátállási tervének a kukában a helye, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége.

Maga a dokumentum is kétszeres áram- és gázárakkal kalkulál, ám ez a becslés az iráni háború kitörése előtti energiaárakkal számolva készülhetett, a végleges számok pedig három és fél, négyszeresei is lehetnének a mai rezsiköltségeknek.

A tiszás számítások is ezer forint közeli üzemanyagárakat jeleznek előre az orosz olaj teljes kivezetésével. Ennek kapcsán megírtuk a Századvég vonatkozó becslését, amelyben az áll,

ha az orosz olaj kiesik a magyar piacról, az 1026 forintos benzinárat és 1051 forintos dízelárakat jelentenek.