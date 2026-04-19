Kirúgási hullám indulhat a kormányváltás után?

A Nemzeti Fröccs csatornán osztott meg egy történetet Mester Robertina, amely szerinte jól mutatja, hogy a politikai döntések nem maradnak a kampányok szintjén, hanem a Tisza Párt kormányra kerülése a munkahelyeket is kőkeményen érinti.
A valóság nem kampányszlogen.”
– fogalmazott, majd egy konkrét példán keresztül mutatta be, milyen gyorsan és váratlanul jelennek meg a következmények.
Egy történet, ami sokak számára kijózanító lehet
A videóban elhangzottak szerint egy alvállalkozó cégnél négy ember dolgozott, akik közül mindannyian elvesztették az állásukat. A beszámoló szerint a cég működése szorosan kapcsolódott a korábbi struktúrához, így annak átalakulása közvetlen hatással volt rájuk is. Azt is hangsúlyozta: nem egyedi esetről van szó.
Állítása szerint sorra szűnnek meg különböző minisztériumi állások is, és a vesztesek között vannak olyan munkavállalók, akik maguk is a változásra szavaztak. Az influenszer szerint a történtek lényege nem a káröröm, hanem a felismerés: a politikai döntések következményei sokszor nem ott és nem úgy jelentkeznek, ahogy azt az emberek előre elképzelik.
Mint fogalmazott, a változás addig tűnik elvontnak, amíg nem személyesen érinti az embert – amikor viszont igen, akkor már nem vélemény, hanem valóság.