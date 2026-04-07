Nacsa Lőrinc: A Tisza csak a politikai hangulatkeltésben és az uszításban érdekelt

Nacsa Lőrinc a Magyar Nemzetnek beszélt többek között a bő másfél évtized nemzetpolitikai eredményeiről, az orosz–ukrán háborúról és a külhoni magyarok aktuális kihívásairól is.

Az államtitkár szerint az elmúlt bő másfél évtized Trianon óta a nemzeti összetartozás szempontjából Magyarország legerősebb időszaka. Számos program közül kiemelte a Határtalanul! programot, melynek keretében eddig több mint hatszázezer magyarországi diák vehetett részt osztálykirándulásokon olyan határon túli, magyarlakta területeken. De hasonlóan sikeres a Szülőföldön magyarul program. Mely oktatási, nevelési és hallgatói támogatást biztosít azoknak a magyar gyerekeknek és fiataloknak, akik szülőföldjükön magyar nyelvű óvodába, iskolába, főiskolára vagy egyetemre járnak.

Ugyanis a szülőföldön való boldogulás egyik legfontosabb alapfeltétele az anyanyelven való oktatás”

– hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc, majd hozzátette, hogy ezért indult a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program is, amelynek köszönhetően csaknem kilencszáz óvoda épült vagy újult meg a Kárpát-medencében.

Természetesen lehetne még többet tenni, de például senki nem gondolta volna 2010-ben, hogy a kárpátaljai magyaroknak éveken keresztül egy háború árnyékában kell élniük.

Nacsa Lőrinc kifejtette, nincsenek első- és másodrendű magyarok. A Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt megmondó embereinél és politikusainál lehet azt látni, hogy aljas módon uszítanak a külhoni magyarok ellen, de a nemzet egységét fenntartani erkölcsi kötelesség.

Jelezte, hogy Magyar Péternek már a belépője is rossz volt a külhoni magyarokhoz, ezért egy-két médiaszereplőn vagy újságírón kívül nem támogatják a határon túl.

Azzal pedig, hogy a külhoni magyarok képviselőit sértegeti, román földnek nevezi Erdélyt és a brüsszeli politikát támogatja az őshonos nemzeti kisebbségek jogai helyett, teljesen elvágta magát a külhoni magyar közösségeknél.”

Fontos, hogy a magyar–ukrán szembenállás elszenvedői ne a kárpátaljai magyarok legyenek, ezért megsegítésük már nem most kezdődött el. A kormány százával támogatta azokat a projekteket, melyben a rászorulók invertereket, generátorokat, napelemeket, akkumulátorokat és dízelgenerátorokat tudtak beszerezni. Remélhetőleg a választások után rendeződik a vita, és Zelenszkij elnök is belátja, hogy ezt az olajblokádot be kell fejezni. Attól függetlenül, hogy ő magyarellenes, és azt szeretné, hogy ukránbarát kormány legyen Budapesten.