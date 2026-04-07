Nacsa Lőrinc: A Tisza csak a politikai hangulatkeltésben és az uszításban érdekelt

Nacsa Lőrinc a Magyar Nemzetnek beszélt többek között a bő másfél évtized nemzetpolitikai eredményeiről, az orosz–ukrán háborúról és a külhoni magyarok aktuális kihívásairól is.
Az államtitkár szerint az elmúlt bő másfél évtized Trianon óta a nemzeti összetartozás szempontjából Magyarország legerősebb időszaka. Számos program közül kiemelte a Határtalanul! programot, melynek keretében eddig több mint hatszázezer magyarországi diák vehetett részt osztálykirándulásokon olyan határon túli, magyarlakta területeken. De hasonlóan sikeres a Szülőföldön magyarul program. Mely oktatási, nevelési és hallgatói támogatást biztosít azoknak a magyar gyerekeknek és fiataloknak, akik szülőföldjükön magyar nyelvű óvodába, iskolába, főiskolára vagy egyetemre járnak.
Ugyanis a szülőföldön való boldogulás egyik legfontosabb alapfeltétele az anyanyelven való oktatás”
– hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc, majd hozzátette, hogy ezért indult a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program is, amelynek köszönhetően csaknem kilencszáz óvoda épült vagy újult meg a Kárpát-medencében.
Természetesen lehetne még többet tenni, de például senki nem gondolta volna 2010-ben, hogy a kárpátaljai magyaroknak éveken keresztül egy háború árnyékában kell élniük.
Nacsa Lőrinc kifejtette, nincsenek első- és másodrendű magyarok. A Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt megmondó embereinél és politikusainál lehet azt látni, hogy aljas módon uszítanak a külhoni magyarok ellen, de a nemzet egységét fenntartani erkölcsi kötelesség.
Jelezte, hogy Magyar Péternek már a belépője is rossz volt a külhoni magyarokhoz, ezért egy-két médiaszereplőn vagy újságírón kívül nem támogatják a határon túl.
Azzal pedig, hogy a külhoni magyarok képviselőit sértegeti, román földnek nevezi Erdélyt és a brüsszeli politikát támogatja az őshonos nemzeti kisebbségek jogai helyett, teljesen elvágta magát a külhoni magyar közösségeknél.”
Fontos, hogy a magyar–ukrán szembenállás elszenvedői ne a kárpátaljai magyarok legyenek, ezért megsegítésük már nem most kezdődött el. A kormány százával támogatta azokat a projekteket, melyben a rászorulók invertereket, generátorokat, napelemeket, akkumulátorokat és dízelgenerátorokat tudtak beszerezni. Remélhetőleg a választások után rendeződik a vita, és Zelenszkij elnök is belátja, hogy ezt az olajblokádot be kell fejezni. Attól függetlenül, hogy ő magyarellenes, és azt szeretné, hogy ukránbarát kormány legyen Budapesten.
Nacsa Lőrinc a 2025 decemberében elfogadott szlovák kormány által hozott törvénnyel kapcsolatban, amely egyebek mellett börtönnel büntetné a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését, a magyar kormány mérsékelt hangneméről elmondta, hogy
folyamatosan tárgyaltunk és tárgyalunk jelenleg is a szlovákokkal az ügyben.”
Hiába lépett előre a szlovák–magyar kapcsolat az elmúlt 15 évben jelentőset, nyíltak új határátkelőhelyek, mélyült el a két ország gazdasági együttműködése, és ért egyet számos nemzetközi kérdésben,
a magyar kormány álláspontja viszont a Benes-dekrétumokról szóló törvénymódosításról az, hogy helytelen. A kérdést még Alkotmánybíróság is vizsgálja, tehát még nem zárult le ez a folyamat.”
Magyar Péter két napra ráugrott a témára, de amikor látta, hogy a felvidéki magyarok nem kérnek a politikai hangulatkeltéséből, egyik napról a másikra elfelejtette őket. A kormány ezzel szemben továbbra is dolgozik a kérdésen, és segítséget nyújt azoknak, akiket a törvény miatt hátrány ért. A szlovák nagykövetet pedig azért nem hívatta be Szijjártó Péter, mert ő a szlovák külügyminiszterrel tárgyalt. Azonban sokat jelentene, ha lenne egy magyar párt is a szlovák parlamentben, mert abban az esetben ez a törvény nem születhetett volna meg.
Magyar Péter megoldási javaslatáról, mely szerint ő ki is utasította volna a szlovák nagykövetet az országból, Nacsa Lőrinc elmondta, hogy ebből a válaszból is tökéletesen kirajzolódik a Tisza Párt elnökének személyisége.
Egy indulatos, agresszív, hazug ember, aki hirtelen felindulásból cselekszik.”
Ez pedig rendkívül veszélyes egy ilyen háborús, migrációs, energiaválságos időszakban. Semmi másra nem jó, csak politikai hangulatkeltésre. Ugyanúgy viselkedik, mint az Európai Unió az oroszokkal szemben.
Őt nem érdekli a párbeszéd, nem érdekli az ügynek a rendezése, ő csak a politikai hangulatkeltésben és uszításban érdekelt.”
Nacsa Lőrinc szerint a mostani választásnak valóban nagyobb a tétje, mint a korábbinak, hiszen arról kell döntenünk, hogy belesodródunk-e a háborúba, és nemet tudunk-e mondani a magyarok kifosztására.
A tét nemzetpolitikai szempontból is óriási, hiszen
az uniós vezetők azonban nem veszik figyelembe az őshonos nemzeti kisebbségeket, nem érdekli őket a nemzetpolitika, nem érdeklik őket a határon túli magyar közösségek. A kárpátaljai magyar közösségért sem álltak ki soha, a brüsszeli bürokraták mindig az ukránokat támogatták.”
Mivel a Tisza Párt egy brüsszeli kormány szeretne lenni, ezért ezt a tizenhat éve épített rendszert 2-3 hónap alatt leépítené.