Donald Trump hatalamas kijózanító pofont adott Friedrich Merznek

„13-szor visszanézték" – az Arsenal edzője nekiment a bírónak a BL-elődöntő után

Nagy Ervint az Orbán-kormányok idején hatalmas összegekkel „nyomták el”

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Állami milliók, legjobban kereső magyar filmszínész és mindezt a jobboldali kormányzat idején. Nagy Ervin panaszkodik, szerinte elnyomták, és hogy a Fidesz-kormány jobboldali „celebeknek" adott állami támogatást. Akkor most hogy is van ez? Az Ellenpont lerántotta a leplet az angolnaként mozgó, mostanra tiszás politikussá vedlett színészről.
nagy ervinnkatámogatás

Milliókat kapott állami pénzekből Nagy Ervin, aki az Orbán-kormány alatt a legjobban kereső magyar filmszínész lett. Magyar Péter egyik legelső támogatója sorra kapta a filmfőszerepeket, köztük a Kincsemét – írta az Ellenpont csütörtökön.

Nagy Ervin és Tarr Zoltán, tiszás politikusok.
Fotó: Nagy Ervin/Facebook 

A lap megjegyzi, ennek ellenére Nagy Ervin folyamatosan arra panaszkodik, hogy elnyomták, és hogy a Fidesz-kormány jobboldali „celebeknek" adott állami támogatást. Most éppen a Kulturális Alap (NKA) finanszírozási struktúrája miatt háborog. Szerinte ugyanis nem a megfelelő produkciókat támogatta az állam az elmúlt években.

Sokkoló leleplezés: komoly hálózat rajzolódik ki Nagy Ervin mögött

Nagy Ervin láthatóan irigy arra, hogy nem csak ő kap támogatást, hanem mások is.

A lap összefoglalta, hogy mennyi pénzből forogtak azok a filmek, amelyekben Nagy Ervin szerepelt az Orbán-kormányok idején:

  • A Hídember (2002) 840 millió forint
  • Fehér Isten (2014) 325 millió forint
  • Testről és lélekről (2017) 446,3 millió forint
  • Kincsem (2017) 2,2 milliárd forint
  • Hetedik alabárdos (2017) 70 millió forint
  • Drakulics elvtárs (2018) 479 millió forint

Nagy Ervin majd két tucat produkcióban élvezte az Orbán-kormányok támogatását

A tiszás politikus filmográfiájában 22 olyan film és tévés produkció szerepel, amely az Orbán-kormányok idején készült.

Megállapítják, hogy

erősen félrevezető az az állítás, miszerint csak kormánypárti vagy jobboldali művészek lettek volna a haszonélvezői a kormány támogatási politikájának.

Nagy Ervin példájából ennek éppen ellenkezője következik. A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.

