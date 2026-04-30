Nagy Ervint az Orbán-kormányok idején hatalmas összegekkel „nyomták el”

Milliókat kapott állami pénzekből Nagy Ervin, aki az Orbán-kormány alatt a legjobban kereső magyar filmszínész lett. Magyar Péter egyik legelső támogatója sorra kapta a filmfőszerepeket, köztük a Kincsemét – írta az Ellenpont csütörtökön.
A lap megjegyzi, ennek ellenére Nagy Ervin folyamatosan arra panaszkodik, hogy elnyomták, és hogy a Fidesz-kormány jobboldali „celebeknek" adott állami támogatást. Most éppen a Kulturális Alap (NKA) finanszírozási struktúrája miatt háborog. Szerinte ugyanis nem a megfelelő produkciókat támogatta az állam az elmúlt években.
Nagy Ervin láthatóan irigy arra, hogy nem csak ő kap támogatást, hanem mások is.
A lap összefoglalta, hogy mennyi pénzből forogtak azok a filmek, amelyekben Nagy Ervin szerepelt az Orbán-kormányok idején:
- A Hídember (2002) 840 millió forint
- Fehér Isten (2014) 325 millió forint
- Testről és lélekről (2017) 446,3 millió forint
- Kincsem (2017) 2,2 milliárd forint
- Hetedik alabárdos (2017) 70 millió forint
- Drakulics elvtárs (2018) 479 millió forint
Nagy Ervin majd két tucat produkcióban élvezte az Orbán-kormányok támogatását
A tiszás politikus filmográfiájában 22 olyan film és tévés produkció szerepel, amely az Orbán-kormányok idején készült.
Megállapítják, hogy
erősen félrevezető az az állítás, miszerint csak kormánypárti vagy jobboldali művészek lettek volna a haszonélvezői a kormány támogatási politikájának.
Nagy Ervin példájából ennek éppen ellenkezője következik. A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.