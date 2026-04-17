Nagy Márton visszavonul a politikától

Péntek reggelre eltűnt Nagy Márton Facebook-oldala. Az Index kérdésére a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette, az oldalt törölték, Nagy Márton pedig visszavonul a politikától.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

A hírt Nagy Márton is megerősítette.

Nagy Márton Szolnokon született 1976. május 9-én. 1999-ben szerzett közgazdászdiplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1998-tól az Államadósság Kezelő Központ makrogazdasági elemzőjeként, majd 2000 és 2002 között az ING Vagyonkezelő Rt. vezető elemzőjeként tevékenykedett. 2002-ben csatlakozott a Magyar Nemzeti Bankhoz, ahol a pénzügyi stabilitási terület vezető közgazdasági szakértője, helyettes vezetője, majd igazgatója lett.

2013 és 2015 között a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitásért és Hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója, a Pénzügyi Stabilitás Tanács és az Európai Bankhatóság tagja volt. 2015-től 2020-ig a Magyar Nemzeti Bank alelnökeként dolgozott, ezzel együtt pedig a Monetáris Tanács tagja volt. 2015 és 2017 között a Budapesti Értéktőzsde elnöki pozícióját is betöltötte.

2020 és 2022 között miniszterelnöki megbízottként a miniszterelnök gazdasági főtanácsadójaként tevékenykedett. Gazdaságpolitikai kérdésekkel kapcsolatos személyes szaktanácsadás mellett a gazdaságpolitikai ágak működési összhangjának erősítése is a feladata volt. 2022-től 2023. december 31-ig gazdaságfejlesztési, majd 2024-től 2026-ig nemzetgazdasági miniszterként dolgozott.

Az egykori ellenzék legtöbbet támadott alakja volt, akit a saját párttársai sem kíméltek. Többek közt Ferencz Orsolya is erősen kritizálta tevékenységét. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint

Nagy Márton nulla eredményt tett le az asztalra.”

Fő hibájának az elmaradt „repülőrajtot” tartják.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter után Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos is visszavonult, így Nagy Márton a harmadik kormánypárti politikus, aki a választások után abbahagyja.