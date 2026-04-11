Felháborodás a budapesti tiszás kampányesemény után: egy édesanya is megszólalt

Komoly visszhangot váltott ki a pénteki budapesti Rendszerbontó nagykoncert, ahol botrányos és elfogadhatatlan jelenetek zajlottak. Bohár Dániel Balassagyarmaton kérdezett meg egy édesanyát az eseményekről.
Egy balassagyarmati édesanya Bohár Dánielnek megdöbbenve és megbotránkozva nyilatkozott a pénteki, Hősök terén lezajlott botrányos nagykoncert és az utána történtek kapcsán. A nő szerint különösen aggasztó, hogy egyesek ilyen hangnemben és viselkedéssel képzelik el az ország jövőjét.
Mindenképpen felháborító, ami ott történt.”
Gyújtogatás és rongálás is történt
A beszámolók szerint a koncerten fellépő előadók alpári, elfogadhatatlan kijelentéseket tettek, miközben a résztvevők közül többen gyújtogattak és plakátokat rongáltak meg. Az esetek komoly társadalmi vitát indítottak el arról, milyen irányba halad a közbeszéd és a közéleti megnyilvánulások szintje.
