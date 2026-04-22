Riadót fújtak Németországban, óriási bajok állnak a küszöbön

Leállhat az olajszállítás Schwedt felé: nemcsak Németország, hanem a régió ellátása is veszélybe kerülhet – írj a német focus lap.

A lap orosz kormányzati körökből származó információi szerint Moszkva leállíthatja az olajszállítást a Barátság vezetéken keresztül. Bár ezt hivatalosan nem erősítették meg, iparági források szerint a döntés már megszületett, és az érintett exportterveket továbbították Kazahsztán és Németország felé. A portál kifejti, mindez komoly problémát jelentene Németország számára, ugyanis ez a forrás jelenti Berlin és Brandenburg üzemanyag-ellátásának gerincét.

Veszélybe került ezáltal a régió benzinellátása fűtőolajellátása, valamint a repülőgépek üzemanyagellátása is. Korábban beszámoltunk már róla, hogy a német Lufthansa 20 ezer repülőgép járatot szüntet meg kerozinhiány miatt.

A reptér sincs biztonságban a németországi régióban

A kelet-németországi Schwedtben működő PCK finomító messze nem egy átlagos ipari létesítmény. Évente mintegy 11,5 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, és biztosítja Berlin és Brandenburg üzemanyag-ellátásának mintegy 90 százalékát. Emellett Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Nyugat-Lengyelország egyes részeit is kiszolgálja.

Ha a finomító termelése visszaesik, az nem feltétlenül okoz azonnali áremelkedést a benzinkutakon, de a piac szűkösebbé és kiszámíthatatlanabbá válik, ami növeli az árkilengések kockázatát.

Bár 2023 óta már nem érkezik orosz nyersolaj Schwedtbe, a finomító továbbra is részben kazah olajat dolgoz fel – csakhogy ez az olaj is orosz területen keresztül jut el Németországba. Vagyis a függőség nem szűnt meg, csak átalakult: az energiaforrás helyett a szállítási útvonal vált kritikus ponttá.

A kazah olaj a feldolgozott mennyiség 20–25 százalékát adja. Ha ez kiesik, a finomító kapacitása akár 60 százalékra csökkenhet, ami már komoly ellátási problémákat vetít előre.

A Berlin Brandenburg repülőtér különösen érzékeny a helyzetre: a kerozinellátásának mintegy 80 százaléka Schwedtből érkezik. Jelenleg ugyan körülbelül egyhetes tartalék áll rendelkezésre, ami kizárja az azonnali leállást, de hosszabb távon komoly ellátási zavarok alakulhatnak ki.