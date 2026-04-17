Választás 2026 – Megkezdődött a szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak

A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, ezeket a voksokat el kell juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. Ehhez a szavazatokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodához szállították, és a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították.

Ugyancsak lehetőség volt arra, hogy a nem Magyarország területén tartózkodó választók a 149 külképviselet egyikén adják le szavazatukat, szintén a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire. Ezeket a voksokat szerda estig Magyarországra szállították, az NVI ezeket is szétválogatta, ugyancsak egyéni választókerületek szerint – írja a Híradó hírportálján.

Ezután az NVI-nél valamennyi választókerület esetében összecsomagolták és szállítódobozokba helyezték az „utazó szavazatokat”.

A szállítódobozokat péntek reggeltől vehetik át az egyéni választókerületi választási irodák az NVI-től, hogy a saját választókerületükbe szállítsák azokat, és átadják a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének. A szavazatszámláló bizottság ezt követően „bekeveri” a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé az utazó voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságok ezután összeszámlálják a voksokat és megállapítják a parlamenti választás szavazóköri eredményét, legkésőbb szombaton.

Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, vagyis azt, hogy abban a választókerületben ki nyerte a mandátumot.