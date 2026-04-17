Karácsonyról tartunk népszavazást hamarosan

Fontos ügyben nyílhat meg az út egy országos népszavazás előtt, miután a Nemzeti Választási Bizottság hitelesített egy kezdeményezést – írja a Magyar Nemzet.



A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdést arról, hogy december 24-e legyen-e munkaszüneti nap

A népszavazás minden munkavállalót érint

Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?"

Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek.